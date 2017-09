Reparacje? Niepotrzebne otwieranie Puszki Pandory

© Sputnik. Kirill Kallinikov Puszkow: Polska powoduje rosnące rozdrażnienie Znowu o reperacjach. To, że stanowisko rządu w sprawie niemieckich reparacji nie uległo zmianie, nie oznacza, że rząd je popiera — głosiło czwartkowe oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. A dziś, czyli w poniedziałek szef tego resortu Witold Waszczykowski w TVP Info stwierdził: "Powinniśmy usiąść do poważnej rozmowy z Niemcami w sprawach reparacji". Więc, co się zmieniło w tej stale odświeżanej sprawie od czwartku do poniedziałku?

— Nie wiem, co się mogło zmienić, bo ta sytuacja jest wieloznaczna. Ma swój aspekt historyczny, aspekt prawny oraz nazwałbym to „aspekt obecny", ponieważ ta kwestia jest wykorzystywana w tej chwili w politycznej rozgrywce wewnętrznej. Wielu analityków nawet uważa, że Polska ma ograniczoną politykę zagraniczną, a wszystkie kwestie, na przykład polityka wobec uchodźców, służą celom wewnętrznym. Jakiś czas temu rząd niemiecki ustami swojej rzecznik powiedział, że oczywiście Niemcy ponoszą moralną odpowiedzialność za II wojnę światową, ale ja zwróciłbym uwagę na następujące niebezpieczeństwo. Ani w żadnych rokowaniach dyplomatycznych, międzynarodowych, ani w traktacie 4+2 z 1990 roku, który dotyczył zjednoczenia Niemiec, ani w traktacie o Przyjaźni i Współpracy Polsko-Niemieckiej, zawartym w 1991 roku, Polska nie poruszała kwestii reperacji. Krótko mówiąc, to jest niewykonalne.

— W moim przekonaniu można wykluczyć, bo był taki okres, kiedy ziomkostwa, zwłaszcza, gdy na ich czele stała Erika Steinbach, która była nawet członkiem kierownictwa rządzącej partii CDU od bardzo dawna, kierowały swoje skargi do sądów. W pewnym okresie, ale to było bardzo dawno, rząd niemiecki, nie chcę powiedzieć, że popierał te skargi, ale mówił: my nie będziemy występowali jako rząd, wy to możecie robić indywidualnie. Obecnie rząd w Berlinie zachowuje się w tej kwestii fair. W ostatnich latach nigdy nie popierał żadnych tego typu roszczeń.

— Moim zdaniem jakiekolwiek roszczenia wobec Rosji byłyby absurdalne w tej chwili. Na jakiej zasadzie? To byłaby kuriozalna dyskusja. To tak, jakby Związek Radziecki, a dzisiaj jego prawny spadkobierca Rosja, domagała się odszkodowania od Polski za to, że 600 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej poległo przy wyzwalaniu Polski, przy walce z faszyzmem. To jest niepotrzebne otwieranie „Puszki Pandory", którą się otworzy i nie wiadomo, co się w środku znajduje, jakie kłębowisko żmij.

To jest otwieranie historii, które dawno zostały zamknięte, które niczym pozytywnym nie mogą zaowocować, mogą tylko nasilać jakieś niepotrzebne emocje, skrajne emocje. I wcale nie jest dobrze, że Polska ma w tej chwili napięte stosunki z Rosją, choć z Rosją ma bardziej napięte, niż z Niemcami.