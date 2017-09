Posłanka, która nienawidzi kobiet

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Mauzoleum Armii Czerwonej w Trzciance zburzone. Rosja protestuje

„99 lat temu kobiety wywalczyły prawo wyborcze. 9 lat temu wprowadziłyśmy kwoty na listy wyborcze. Zrealizowałyśmy trochę postulatów — zostało ich jeszcze prawie 200" — tymi słowami prof. Magdalena Środa otworzyła IX edycję Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet, na którym zarejestrowało się ponad 5 tys, uczestniczek, w tym Jolanta Kwaśniewska, Anna Komorowska, Małgorzata Fuszara, Henryka Bochniarz, Kazimiera Szczuka i Barbara Nowacka. Honorowym gościem był tez rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Motto przewodnie spotkania to „Alert dla praw kobiet". Tematem było rzecz jasna podsumowanie rządów PiS i tego, jak partia rządząca stopniowo cofa kobiety do roli kur domowych i promuje konserwatywne, patriarchalne wzorce. Posłanka Pawłowicz, zażarta przeciwniczka zwiększania kobiecych swobód, nie mogła sobie darować komentarza.

„Przy pustej w połowie sali zebrane osoby — sądząc po tym haśle — debatowały albo o nasilającym się zagrożeniu i zniewoleniu Dekalogiem, albo o tym, jak — na złość PIS-owi i swym facetom — przyjmować szariat w Polsce, a z nim przemiłych, delikatnych, dobrze wychowanych "gości" pani Merkel. W końcu, niektóre kobiety są tego warte… A może chcą przywrócenia długiego wieku emerytalnego i dostępu do pracy w kopalni" — napisała zjadliwy post na Facebooku.

Ale jak na nią to i tak słowa nadzwyczaj łagodne. Wcześniejsze wypowiedzi pani poseł o polskich kobietach, o których zdanie ma jak najgorsze: „Infantylne pajacowanie i obrażanie wszystkich dookoła, zaśmiecanie przestrzeni publicznej wyuzdanymi hasłami, narusza prawa innych do estetyki w przestrzeni publicznej. Jest wyrazem bezsilności — moim zdaniem — wykolejonych kobiet" — tak podsumowała tegoroczne manifestacje towarzyszące świętu 8 marca. Dodała też: „Wiele z nich zachowuje się jak ulicznice". Natomiast o działaczkach domagających się prawa do legalnej aborcji , wypowiedziała się w ten sposób: „Tym paniom coś się odwidziało. A nie zastanawiały się, zanim wskoczyły do łóżka facetowi".

Zaś o uczestniczkach ubiegłorocznego Czarnego Protestu twierdziła, że są „fanami zabijania dzieci" (jest w tym wszystkim jednak dla pani poseł nadzieja, ponieważ pomimo swojego obraźliwego wpisu w internecie, sama zagłosowała przeciwko inicjatywie ustawodawczej zaostrzającej prawo aborcyjne w Polsce).

Posłanka poszła też na udry z Parlamentarną Grupą Kobiet, która potępiła jej komentarz dotyczący tzw. Marszu Szmat — dorocznej demonstracji środowisk lewicowych i feministycznych przeciwko gwałtom. „To kolejne próby dewiantów. Wychodzenie na golasa, wie pan, w ogóle bez gaci, bez stanika, jest formą przyczynienia się (do gwałtu). Te baby same się reklamowały. Po prostu szmaty".

Jak głosi dziennika „Fakt", Krystyna Pawłowicz stała się tak zgorzkniała przez zawód miłosny z młodości. Dziennikarze plotkarskiego dziennika dotarli do informacji, że młoda działaczka „S" miała zakochać się do szaleństwa w opozycjoniście znad morza, rzucić dla niego wszystko i przyjechać do niego z jedną walizką. On jednak złamał jej serce. Ponoć od czasu tego wydarzenia poświęciła się całkowicie pracy naukowej i polityce, choć miała wielu adoratorów i była atrakcyjną kobietą, trenowała lekkoatletykę. Jak twierdzi informatorka „Faktu", sąsiadka posłanki — ta ponoć do dziś obsypywana jest kwiatami przez tajemniczych wielbicieli. Nie wiadomo jednak, skąd u niej tak wielki brak kobiecej solidarności. Jak sama zresztą stwierdziła w odniesieniu do propozycji zrównania wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet — „kobieta nie jest równa facetowi". Zatem powinna wspierać rodaczki w emancypacji, zamiast te różnice pogłębiać. Potrzebujemy pani, pani Krysiu!

