Szydełko Roku

Wśród nominowanych byli także między innymi Mateusz Morawiecki, prof. Adam Strzembosz, premier Estonii, premier Łotwy, prezes Związku Powstańców Warszawskich — gen. Zbigniew Ścibor-Rylski oraz prezes zarządu firmy Comarch Janusz Filipiak.

Premier znalazła się w gronie, które do tej pory uznać można było za naprawdę elitarne. Wśród nagrodzonych znalazły się takie osobistości jak Jan Paweł II, Donald Tusk, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski… aż do wyborczego roku 2015, kiedy sympatie jury nagle się odwróciły.

Co ciekawe, w zeszłym roku to właśnie Beata Szydło wręczała tytuł — a zdobył go… premier Węgier Viktor Orban (jeszcze wcześniej — w edycji 2015 — wygrał Jarosław Kaczyński). Dla wszystkich jasne było, że tym werdyktem organizatorzy Forum chcieli przypodobać się rządowi PiS . Nikogo nie powinno to dziwić — odkąd PiS wygrało wybory, skład kapituły przyznającej nagrodę zmienił się na wybitnie prawicowy. Zasiadają w nim prominentni politycy m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński i minister kultury Piotr Gliński, ale też prawicowi dziennikarze m.in. Paweł Lisicki i Jacek Karnowski.

W tym roku laudację na cześć zwyciężczyni wygłosił prof. Mariusz Andrzejewski, dziekan wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego. „Potrafi być wytrwała, zdeterminowana i niezłomna w dążeniu do celu. Najpierw prowadziła kampanię wyborczą prezydenta Andrzeja Dudy, potem kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości, a potem została premierem. Czasem, kiedy ktoś osiąga takie cele, chce odpocząć, tymczasem Beata Szydło postąpiła inaczej i widać, że nie brakuje jej determinacji w zmienianiu gospodarki" — uzasadnił. Oprócz tej laurki dodał jeszcze (i było to tak zwane „wejście bez wazeliny"), że wprawdzie nagrodę odbiera osobiście pani premier, ale „splendor spada na wszystkich członków jej rządu".

Krytycy twierdzą, że Szydło po prostu spiła śmietankę za program 500+, czym utwierdzono jeszcze Polaków w tym, że jest to najlepszy program socjalny, jaki można było nad Wisłą zaoferować. Dziennikarze i politycy opozycji nie zostawili suchej nitki na werdykcie z Krynicy. Na Twitterze i Facebooku pojawiły się setki krytycznych komentarzy. Nikt nie miał wątpliwości, że jury głosowało pod polityczne dyktando.

„Błazenada w Krynicy. Szydło człowiekiem roku forum ekonomicznego. Jaka laureatka, taka nagroda, jaka nagroda, takie forum" — zżymał się Tomasz Lis. „Ludzie Krynicy: Kaczyński, Orbán, Szydło. Wzrosły szanse Suskiego, ekonomisty ciut lepszego od pani premier. Za rok Łukaszenka, za dwa on" — dodał Przemysław Szubertowicz. „B.Szydło ma walny wkład w osłabianie wolnośći, w destrukcję państ. prawa i pozycji PL w świecie, w mowę kłamstwa i nienawiści.Brawo Krynica" — odezwał się Leszek Balcerowicz. „Beata Szydło człowiekiem roku Forum w Krynicy. Konformizm biznesu budzi niesmak i politowanie" — podsumował Krzysztof Mieszkowski.

Jest faktem, że nagroda z Forum w Krynicy miała do tej pory swój niezaprzeczalny prestiż. Niestety obecnie jest przyznawana „swoim" przez „swoich". Faworytem tegorocznej edycji był Mateusz Morawiecki, który rzeczywiście z realną ekonomią coś wspólnego ma. Ale przegrał honorowo, bo przegrać musiał. Czekamy na nominacje do Oscarów. Prezes — główna rola męska, Szydło — główna rola żeńska, Bartłomiej Misiewicz — rola drugoplanowa.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.