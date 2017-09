Ambasador RFN w Warszawie: kwestia niemieckich reparacji dla Polski jest zamknięta

Oznajmił to ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Rolf Nikel na antenie telewizji TVN24.

Ta kwestia prawnie i politycznie jest zamknięta, moralnie — nie… Przyjmujemy naszą odpowiedzialność i mówimy prawdę na temat tego, co się wydarzyło. Nikt nie ma zamiaru temu zaprzeczać — oznajmił.

Ambasador także podkreślił, że proces pojednania Polski i Niemiec po wojnie jest prawdziwym «skarbem» i "niezmiernie ważne jest, żebyśmy utrzymali ten skarb i starali się go rozwijać dalej w przyszłości».

Wcześniej premier Beata Szydło oświadczyła, że Polska ma prawo do reperacji ze strony Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Według niej reparacje powinny stać się „upominaniem się właśnie o sprawiedliwość i o to, co się Polsce należy". Jak poinformowała agencja PAP, powołując się na dokument Biura Analiz Sejmowych, który trafił do dziennikarzy, Polska ma podstawy, by żądać od Niemiec reparacji w wysokości 48,8 mld dolarów. Niemiecki rząd uważa kwestię reparacji wojennych dla Polski za zamkniętą.