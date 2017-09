Gosiewski ma swój pomnik. Najbrzydszy pomnik świata

Polityk PiS, który zginął w katastrofie smoleńskiej ma swój pomnik! Odsłonięto go dziś w Dąbkach. Media zgodnie ochrzciły go „pomnikiem z koszmarów”.

Dąbki w zachodniopomorskiem to miejscowość, z której pochodził Gosiewski, choć niewielu ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Gosiewski kojarzony jest głównie z Włoszczową, gdzie mieszkał. Jako poseł PiS zadbał m.in. o to, aby w mieście zaczęła funkcjonować osobna stacja PKP. Był wicepremierem w pierwszym rządzie PiS oraz posłem z okręgu świętokrzystkiego. Obecnie jego druga żona, Beata Gosiewska, jest posłanką w Parlamencie Europejskim.

A jednak to nie ona stoi za inicjatywą wystawienia zmarłemu politykowi pomnika. To pomysł matki posła, Jadwigi Czarnołęskiej-Gosiewskiej. To ona postanowiła, że w Dąbkach stanie tzw. Ławeczka Gosiewskiego — wykonana z żeliwa, o wadze 1,3 tony. Siedzi na niej naturalnej wielkości postać, trzymająca w ręku Konstytucję RP. Nie dlatego, żeby politycy PiS jakoś szczególnie szanowali przepisy zawarte w ustawie zasadniczej… powód jest zupełnie inny.

— Przemuś między innymi napisał konstytucję dla Polski swojego autorstwa. Bardzo nam go brakuje, ale jako matka cieszę się, że stanie ławeczka w Dąbkach, która podkreśli jego zasługi dla tej miejscowości i gminy Darłowo. Bo, gdyby Dąbki nie miały statusu uzdrowiska, to by bardzo dużo na tym straciły wszystkie tutejsze sanatoria oraz cała gmina Darłowo — powiedziała Jadwiga Czarnołęska-Gosiewska. — Żyję, aby upamiętniać dokonania syna.

Pomnik Przemka Gosiewskiego w Dąbkach w Zachodnioporskim. Znałem go, ale nie rozpoznaję. pic.twitter.com/YA90iPF9Qj — Cezary Łazarewicz (@clazarewicz) 15 września 2017​

Dodała, że planuje już kolejny jego pomnik — właśnie we Włoszczowej. I tu może pojawić się konflikt z politykami PiS, bo okazuje się, że kult Przemysława Gosiewskiego za chwilę zacznie robić konkurencję kultowi śp. Lecha Kaczyńskiego. Bo oprócz jednego odsłoniętego pomnika i drugiego będącego w sferze planów istnieje także muzeum IV RP poświęcone Gosiewskiemu! Rodzice posła otworzyli je już w 2010 roku we wsi Kołaki Kościelne koło Zambrowa w województwie podlaskim.

— Tam znajduje się nasza rodzinna posiadłość — mówiła matka polityka siedem lat temu, gdy muzeum otwierało swoje podwoje dla zwiedzających. — Tworząc izbę pamięci chcę uczcić pamięć mojego syna, który zginął w tej nieszczęsnej katastrofie i przybliżyć jego działalność dla Polski, w tym także dla ziemi świętokrzyskiej. Całą wystawę chcemy zrobić w porządku chronologicznym. Od dzieciństwa, poprzez studia, pracę polityczną, stanowisko wicepremiera, działalność na Kielecczyźnie, aż po tragiczną śmierć w Smoleńsku i wydarzenia, które po niej nastąpiły.

To wciąż nie koniec upamiętniania. W 2011 Jadwiga Czarnołęska-Gosiewska wydała książkę pt. „Mój syn, Przemko". Czego można się z niej dowiedzieć? Na przykład tego, że Przemysław Gosiewski był prawdziwym elegantem: „Krawatów miał ponad setkę, przy czym kilka trzymał w służbowej szafie, bo przejawiał wybitny talent do ich plamienia — a to kawą, a to wątróbką na cebulce, a to wiecznym piórem. Garnitury szył na miarę, choć nie zawsze go zadowalały". Był też dżentelmenem i kochającym mężem: „Jeśli Przemko nocował w Warszawie, przynosił Beacie, która mogła pospać nieco dłużej, poranną kawę do łóżka. Ale stawiał ją na biurku, bo ich pokoik sypialny był tak wąski, że łóżko po rozłożeniu sięgało z jednej strony do regału z książkami, a z drugiej prawie do biurka".

Ostatnio o „Przemku" głośno było głównie za sprawą jego żony, która wykłócała się z szefem MON o coraz to nowe odszkodowania za śmierć męża — idące w miliony złotych. Teraz na mapie Polski powstał istotny obiekt — dedykowana mu „ławeczka". Pomnik już zdążył zyskać sobie miano „najbrzydszego pomnika świata". Co ciekawe, skrytykował go nawet dziennikarz Cezary Łazarewicz, kolega zmarłego. Napisał na Facebooku: „Jest mi niezmiernie przykro, ze ktoś tak ośmieszył mojego kolegę Przemka Gosiewskiego. Nie zasłużył sobie na to".

