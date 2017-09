MSZ Rosji protestuje przeciwko bezczeszczeniu pomników radzieckich w Polsce

„Wyrażamy zdecydowany protest w związku z kolejnymi aktami wandalizmu wobec pomników żołnierzy radzieckich w Polsce" — czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie rosyjskiego resortu spraw zagranicznych.

© Sputnik. Aleksiej Witwicki Ambasada Rosji o dewastacji mauzoleum żołnierzy radzieckich

MSZ zwraca uwagę na incydent w Sosnowcu, gdzie nieznani sprawcy wyłamali i ukradli metalową płytę z nazwiskami żołnierzy pogrzebanych w zbiorowej mogile, a także na zbezczeszczenie miejsc pamięci na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie, a także w Olsztynie.

Rosyjskie ministerstwo podkreśla, że do tych aktów wandalizmu dochodzi za cichym przyzwoleniem władz w Warszawie, które aprobują demontaże radzieckich i rosyjskich obiektów.

„Żądamy od polskich władz likwidacji skutków bluźnierczych działań wandalów, doprowadzenia pomników do porządku, ustalenia tożsamości i ukarania sprawców. Do tego zobowiązują je obowiązujące porozumienia rosyjsko-polskie w zakresie ochrony miejsc pamięci, zasady moralne i pretensje do statusu państwa cywilizowanego" — zauważa MSZ Rosji.