„Nie chcemy być krajem imigranckim. Szanujcie to”

- Akceptujemy decyzję państw imigranckich, że one się stały imigranckimi. Życzymy sobie, by przyjęły, że nie chcemy być, jak one – powiedział węgierski premier Viktor Orban po spotkaniu z szefową polskiego rządu Beatą Szydło w Warszawie.

— Bardzo wyraźnie widać teraz, że państwa dzielą się na dwie grupy. Z jednej strony kraje, które już tak naprawdę są krajami imigranckimi — czyli jeśli chodzi o przyszłość, o równowagę demograficzną, rynek pracy — oni stawiają to wszystko na imigrantów. Zresztą charakterystyczne, że to są byli kolonialiści — powiedział.

— I mamy drugą grupę krajów, które nie chcą się stać krajami imigranckimi. Problemy demograficzne chcą rozwiązać poprzez politykę prorodzinną i pobudzając gospodarkę. I nie chcą dać pola dla imigracji – podkreślił.

— Odpowiadamy za przyszłość Węgrów, w tym nienarodzonych. Nie chcemy pozostawić im kraju imigranckiego. Nie krytykujemy państw imigranckich. Natomiast życzymy sobie, wymusimy to — żeby uszanowały naszą decyzję. Nie chcemy mieć mieszanej ludności w naszych krajach. Szukamy innego wyjścia — oświadczył Orban.

Z kolei Szydło powiedziała, że Polska i Węgry mają wspólne stanowisko wobec unijnej polityki migracyjnej.

– Zgodziliśmy się co do tego, że to format niezwykle istotny zarówno dla naszych państw, jak i regionu. Potwierdziliśmy wspólne stanowisko Warszawy i Budapesztu w tak kluczowych sprawach jak bezpieczeństwo czy sposoby radzenia sobie z kryzysem migracyjnym. Obrane przez nasze rządy droga w kwestii nielegalnej imigracji okazała się słuszna. Przyjmujemy do wiadomości werdykty europejskich sądów, jednak główną wytyczną naszych działań musi być bezpieczeństwo naszych obywateli. Popieramy działania UE na rzecz państw podlegających największej presji migracyjnej oraz zwalczania pierwotnych przyczyn migracji – zapewniła Beata Szydło.