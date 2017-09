Kto zostanie Królem IV RP

© Sputnik. Aleksei Nikolski Dlaczego Izrael popiera stworzenie Kurdystanu?

Inaczej nie da się interpretować afery wokół prezydenckiego współpracownika. Michał Królikowski, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL znalazł się na celowniku śledczych. Prokuratura bada powiązania finansowe Królikowskiego ze spółką paliwową w kontekście wyłudzeń VAT. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że — jak nieoficjalnie podają informatorzy największych ogólnopolskich mediów — prokuratorzy mieli się nim zainteresować wtedy, kiedy wyszło na jaw, że to on będzie przygotowywał dla Dudy prezydenckie projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Jest to tak naprawdę dalszy ciąg wojny o sądy. Ale nie tej na linii obywatele-władza, tej pomiędzy PiS a PiS.

— Cały ten zabieg służy temu, żeby zdyskredytować autorytet pana prezydenta i jakość przygotowywanych przez niego ustaw — powiedział stanowczo Królikowski wczoraj w radiu RMF Fm. — Wyobrażam sobie, że w poniedziałek, kiedy pan prezydent przedstawi na konferencji przygotowane przez siebie ustawy, podstawowe pytania będą takie, dlaczego korzysta z usług przestępcy, żeby napisać ustawę o sądach.

Jednym słowem chodzi nie tylko o to, żeby Duda został bez swojego zaufanego specjalisty, ale również o to, by pogrążyć Pałac Prezydencki wizerunkowo. W najbliższy poniedziałek Królikowski na wspomnianej konferencji miał zaprezentować ustawy jako alternatywne rozwiązania do tych, które wcześniej zaproponował Ziobro. Ale kiedy znalazł się pod lupą prokuratury krajowej, to w wątpliwość poddać można również jego projekty — to iście diaboliczny plan.

Królikowski jest adwokatem. Reprezentował spółkę, która prała brudne pieniądze, w wyniku czego skarb państwa stracił 700 mln zł. Zarzuty usłyszało już 15 osób w tej sprawie. — Przygotowałem swoją żonę i dzieci na to, że mogę być zatrzymany, a swoich współpracowników w kancelarii, że może wejść CBŚP i zajmować akta klientów — powiedział Królikowski w radiu. Utrzymuje, że ktoś wrobił go w przekręt.

Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski zaprzecza, jakoby celem samym w sobie miał być prezydencki minister. Twierdzi, że śledztwo toczy się od 2015 i zaczęło się jeszcze za kadencji Andrzeja Seremeta jako prokuratora generalnego. — Śledztwo w żaden sposób nie dotyczy mecenasa Królikowskiego. Z niezrozumiałych mi względów mecenas mówi o jakimś zatrzymaniu, aresztowaniu. Prokuratura w tej chwili koncentruje się przede wszystkim na tym, żeby zabezpieczyć środki, które były przedmiotem przestępstwa, które zostały wyłudzone od Polaków — mówi, ale nie brzmi to przekonująco, bo to właśnie teraz wypłynęło nazwisko doradcy Dudy. Teraz, kiedy zawetowane zostały „reformy" ministra sprawiedliwości.

W PiS trwa teraz walka naprawdę silnych bulterierów. Zbigniew Ziobro ewidentnie szykuje się na schedę po prezesie Kaczyńskim. Zamierza stać się prawdziwym królem IV RP, najpotężniejszym człowiekiem w PiS. Co ciekawe, Kaczyński jest tu siłą gasnącą. Ziobro wprowadza do sądów armię swoich ludzi. Do prokuratur już wprowadził, degradując przy okazji wszystkich, którzy stali mu na drodzy lub realizowali sprzeczne interesy. Duda nie chce poddać się bez walki. Zahukany przez prezesa harcerz, w ciągu roku zyskał popularność i spore poparcie (naprawdę na tle rządowej ekipy wydaje się ostoją demokratycznej polityki).

— Jestem pionkiem, celem jest pan prezydent — powtarza zaszczuty Królikowski, zapewne nie bez racji. Duda przegra jednak to starcie, brak mu doświadczenia Ziobry w eliminowaniu przeciwników. Za 10 lat, kiedy pozbędzie się skrupułów, być może powróci.

