„Polska nie ma żadnych szans"

— Uważam, że nie ma to żadnego związku z wynikami wyborów w Niemczech. Akurat dzisiejszy dzień jest ważny dla Prawa i Sprawiedliwości dlatego, że prezydent Duda ogłosił swoje propozycje dotyczące projektów Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Jarosław Kaczyński postanowił odwrócić uwagę od prezydenckich propozycji, które są odmienne w pewnych częściach od propozycji PiS-u i z powrotem ruszyć sprawę reparacji wojennych.

Mówi o umiędzynarodowieniu sprawy przyznania Polsce wojennych reparacji. To ta sama śpiewka, która była przy okazji katastrofy smoleńskiej. Też wówczas chciał umiędzynarodowić śledztwo. Nic z tego nie wyszło. Teraz też nie wyjdzie. To jest tylko robienie zamieszania, żeby odwrócić uwagę od propozycji Dudy, ponieważ prezydent zasadniczo podtrzymał pisowski projekt reformy dotyczący Sądu Najwyższego i KRS-u, ale z tą różnicą, że kompetencje, które miał w projekcie rządowym minister Ziobro, przejął dla siebie. A więc prezydent robi wszystko, żeby wzmocnić swoją pozycję w stosunku do Sejmu, ale także do PiS-u, czyli partii, która w Sejmie ma większość.

— Co prawda Kaczyński zdaje sobie sprawę, że teraz jest etap sejmowy, a więc jeszcze nie etap oficjalnego wystąpienia państwa polskiego, ale według pana prezesa w żadnym wypadku Polska nie ma zamiaru z niego zrezygnować. Więc jakie są szanse, że rząd pani kanclerz Angeli Merkel do żądań reparacji się przychyli?

— Nie ma żadnych szans. W Niemczech w dalszym ciągu będzie rządzić kanclerz Merkel, której rząd już się wypowiedział w sprawie reparacji i uznaje te żądania za bezzasadne. To kwestia zamknięta. Kaczyński usiłuje przedstawić się polskiemu społeczeństwu jako taki dobry wujek, który przyniesie kolejne miliardy złotych tym razem z zagranicy, od Niemców. Większość Polaków jest za tym, żeby Polska domagała się reparacji, ponieważ są podpuszczeni przez Prawo i Sprawiedliwość, nie pamiętają realiów, tego, że otrzymaliśmy Śląsk, Pomorze, Warmię i Mazury. W tej chwili Polska ma najwspanialsze, najlepsze z możliwych granic. Jedyne, co możemy wywołać, to żądania Niemców w stosunku do ich dawnych ziem.

— Myślę, że to nie doprowadzi do ostrego konfliktu, ponieważ te żądania nie będą potraktowane poważnie. Zostaną po prostu całkowicie zignorowane.