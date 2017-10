Dwie amerykańskie dywizje dla Polski

— Z punktu widzenia konieczności obrony Polski to powinna być co najmniej liczba rzędu ponad dwóch dywizji. Żeby było jasne: to nie oznacza, że o takiej liczbie rozmawialiśmy, czy że taka liczba jest dzisiaj brana pod uwagę — podkreślił.- Z punktu widzenia, a na to często się niektórzy powołują, tzw. aktu stanowiącego NATO-Rosja, który miał ograniczać możliwości obecności sił amerykańskich i NATO-wskich w Polsce, mówiło się o „dużej liczbie" wojsk, które nie powinny stacjonować w Polsce. Nie ma wątpliwości, że dwie dywizje to nie jest dużo, ale to jest tyle, ile nam potrzeba — dodał Macierewicz.