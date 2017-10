Czarny Wtorek - kobiety protestują w całej Polsce

W zeszłym roku polskie kobiety wypędziło na ulice poczucie zagrożenia, które zafundował im konserwatywny rząd Beaty Szydło, będący o krok od zaostrzenia prawa aborcyjnego — i tak już jednego z najsurowszych w Europie. W tym roku sytuacja jest podobna. Do Sejmu znów trafiły dwa przeciwstawne projekty — „Zatrzymaj Aborcję!" przygotowany przez organizacje pro-life oraz „Ratujmy Kobiety" środowisk feministycznych, liberalizujący przepisy i zezwalający na aborcję do 12 tygodnia bez podania przyczyny. Projekt konserwatywny ma jednak sporą przewagę, ponieważ oficjalnie poparli go polscy biskupi. Ale to nie jedyny powód dzisiejszej mobilizacji kobiet.

W ciągu ostatniego roku rząd dał im mnóstwo powodów do niezadowolenia. Najpierw wycofano się z rządowego projektu finansowania zabiegów in vitro bezdzietnym parom mającym problem z zajściem w ciążę. Następnie Konstanty Radziwiłł oświadczył, że zamierza ukrócić tę możliwość również samorządom. Ich programy będą musiały przejść kontrolę w podległej ministerstwu Agencji Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jeżeli Agencja zaopiniuje program negatywnie, wtedy bezpłodne pary będą mogły pożegnać się z procedurą, a samorząd nawet mimo chęci nie będzie mógł im pomóc.

Prócz tego Radziwiłł utrudnił polskim kobietom dostęp do antykoncepcji awaryjnej — tabletki EllaOne są dostępne w krajach Unii Europejskiej bez recepty (niechlubnym wyjątkiem są jedynie Węgry). Minister zdrowia stwierdził, że Polki nie mogą decydować o kupnie takiej tabletki same, bez lekarskiej kontroli, ponieważ obawia się, że „będą je łykać jak cukierki". Zapomniał jednak o tym, że jest to lek stosunkowo drogi: kosztuje ponad 100 zł. Dla wielu kobiet jest to odczuwalny wydatek — zwłaszcza dla nastolatek, o których kondycję minister zatroszczył się szczególnie.

W zakresie edukacji seksualnej rząd Beaty Szydło nie pozostawił złudzeń: możemy zapomnieć o modelu postępowym. Przygotowanie nowej podstawy programowej zlecono skrajnie konserwatywnej, katolickiej wykładowczyni — Urszuli Dudziak. Polskie nastolatki ze szkół nadal będą wychodzić z informacją, że najskuteczniejszą metodą antykoncepcji jest wstrzemięźliwość seksualna.

Dlatego dziś, pomimo iż sytuacja nie wydaje się tak kryzysowa jak rok temu, polskie kobiety postanowiły wyjść na ulice ubrane na czarno i z parasolkami, które stały się symbolem walki z rządem. Liczą na to, że Czarny Wtorek powtórzy sukces zeszłorocznego Czarnego Poniedziałku i da Beacie Szydło do myślenia. Zwłaszcza, że skala protestów w tym roku będzie naprawdę ogromna. Protesty odbędą się w 70 miastach Polski i 8 poza granicami. Co ważne — protestować będą nie tylko kobiety w metropoliach takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Poznań, ale również na prowincji.

W zeszły roku 3 października strajkowało około 250 tysięcy kobiet. Dziś jest szansa przebić tę liczbę i pokazać, że ich świadomość rośnie. Nie są tylko potulnymi matkami i żonami, wyczekującymi 500+ od państwa.

