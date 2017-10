Obraźliwe napisy na fasadzie Konsulatu Ukrainy w Rzeszowie

Jak donosi gazeta, na ścianie budynku nieznani sprawcy napisali czerwoną farbą „Ukraina = OUN — UPA”, „Waffen SS Galitzien”. Na tablicy informacyjnej, na której znajduje się herb Ukrainy, pojawiła się szubienica i napis „Raus!” („Won!” po niemiecku), a niżej kolejna szubienica i swastyka.

Na drugiej ścianie namalowano kotwicę — znak Polski Walczącej.

Policja bada sprawę.

„30 września przed godziną 18:00 otrzymaliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Wykonaliśmy oględziny, przesłuchujemy świadków, zabezpieczono monitoring. W tej chwili prowadzimy czynności w sprawie przestępstwa z art. 256 kodeksu karnego, który mówi o nawoływaniu do nienawiści m.in. na tle różnic narodowościowych. To przestępstwo zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności. Na razie prowadzimy postępowanie w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie. Jeszcze nikt nie został zatrzymany” — powiedział rzecznik lokalnej policji Adam Szeląg.