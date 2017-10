UNESCO zajmie się „bezczeszczeniem pomników" w Polsce?

Przewodnicząca Komisji Izby Społecznej Federacji Rosyjskiej ds. rozwoju społecznej dyplomacji, współpracy humanitarnej i zachowania tradycyjnych wartości Jelena Sutormina zamierza zwrócić się do UNESCO i Międzynarodowej Rady Zachowania Pomników i Zabytków z prośbą o wydanie oceny nt. dewastacji memoriałów w Polsce.

© Sputnik. Yevgeniy Khaldei W Szczyrku zdewastowano pomnik żołnierzy Armii Czerwonej

W Polsce dość regularnie dochodzi do dewastacji pomników żołnierzy radzieckich. O ostatnim zdarzeniu powiadomiono we wtorek: zniszczono pomnik 36 żołnierzy Armii Czerwonej, mieszczący się za budynkiem Poczty Polskiej w Szczyrku.

Odnośnie tego aktu i wszystkich pozostałych przypadków wandalizmu zwrócimy się do UNESCO i Międzynarodowej Rady Zachowania Pomników i Zabytków z prośbą o wydanie własnej oceny. Jednak równocześnie chcemy, aby globalne instytucje również podały do wiadomości swoje stanowisko wobec polityki Warszawy w stosunku do symboli II wś – powiedziała RIA Novosti Sutormina.

© Sputnik. Siergiej Piatakow Zacharowa: Rosja żąda od Polski odbudowy pomnika w Szczyrku

Według niej, walka polskich władz z pamięcią historyczną "nabrała takich obrotów, że barbarzyńcy (a inaczej nie nazwiesz ludzi, którzy niszczą pomniki) otwarcie pastwią się nad wartościami kulturowymi w różnych zakątkach kraju i nie boją się tego robić, nie czując de facto żadnej odpowiedzialności za te działania".

Sutormina również uważa, że polskie władze "powinny publicznie przedstawić wyniki śledztwa, ogłosić informacje o przestępcach, którzy tego dokonali".