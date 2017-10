Feministki w ogniu oskarżeń. „Sterowane zza granicy”

© Zdjęcie: „Czarny wtorek” w Warszawie (Wideo) w radiu RMF Fm w rozmowie z Robertem Mazurkiem. Poczuł się w obowiązku również uściślić i zaktualizować swoją wypowiedź: — Wszyscy byliśmy zaskoczeni w ubiegłym roku skalą tego protestu, gwałtownością, czasem brutalnością, wulgarnością. Myślę, że przez ten rok rząd pokazał, że jest to jeden z najbardziej w ostatnim 25-leciu rządów prospołecznych, prosocjalnych…

Wydaje się jednak, że nawet on nieszczególnie wierzył w swoje słowa. Wczoraj po południu Polski rozłożyły na ulicach parasole w geście sprzeciwu wobec „socjalnych” działań rządu Beaty Szydło. Politycy partii rządzącej rzecz jasna zaprzeczają, jakoby prawa kobiet były łamane.

— Poziom manipulacji, niestety przez niektóre Polki, sięgnął zenitu. Jesteśmy, żyjemy w wolnym kraju i to też dowodzi, że możemy manifestować, możemy się spierać, tworzyć zgromadzenia. Tym niemniej nie można w sposób taki dość pokrętny, tłumaczyć, że inne Polki są w jakiś sposób krzywdzone, poszkodowane, a już tym bardziej przez rząd, w sytuacji kiedy po prostu tak nie jest – poczuła się w obowiązku poprzeć Witolda Waszczykowskiego Beata Kempa w Radiu Zet.

- Polska jest w czołówce krajów, jeśli chodzi o równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Często nam panie, szczególnie feministki, zarzucają, że robimy wszystko przeciwko kobietom. Tak nie jest.

Czarny wtorek

Ogólnopolski Strajk Kobiet. Katolickie i konserwatywne stowarzyszenie Ordo Iuris opublikowało dokument „Czarne protesty: spontaniczny ruch czy efekt wielkiej inwestycji finansowej?", w którym usiłowało udowodnić, że organizacje feministyczne, głównie Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny – otrzymały na działalność ponad 1 mln zł zza granicy, co czyni protesty podejrzanymi o zewnętrzne inspiracje. Fundacja Global Fund for Woman (GFW), która swoją siedzibę ma w Stanach Zjednoczonych, miała przekazać do ASTRA Network (podmiot wchodzący w skład Federacji) grant w wysokości 12 tysięcy dolarów.

Ordo Iuris zarzuca działaczkom feministycznym, że za pomocą pieniędzy z tego grantu prowadziły „skuteczne kampanie medialne, aby wywierać nacisk na rząd w 2016 r., prowadząc do masowych protestów w »czarny poniedziałek«, dzięki którym parlament wycofał się z proponowanego ustawodawstwa w październiku”.

Polska jest kobietą!