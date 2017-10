Tu jest Polska, tu się bije piłkarzy

© Sputnik. Sayid Tsarnaev Kaukaz oczami Polaka: Bez uprzedzeń

To fenomen na skalę światową. W niedzielę w nocy, 1 października, po przegranym przez Legię Warszawa 0 do 3 meczu z Lechem Poznań, swoje niezadowolenie z wyniku postanowili tradycyjnie wyrazić kibole. Ale nie wyszli na miasto, aby demolować ulice z pałkami i kastetami, nie rzucali się też na niewinnych przechodniów. Z jednej strony to dobrze… sęk w tym, że swój gniew postanowili pokazać… piłkarzom.

Jakimś cudem grupa chuliganów dostała się o godzinie 3.00 w nocy na zamknięty parking należący do klubu i wkroczyła do autokaru Legii. Piłkarze oraz asystent trenera zostali „poproszeni o rozmowę", podczas której byli wyzywani, szarpani i bici po twarzach oraz zastraszani. Według relacji „Gazety Wyborczej" ta „uprzejma wymiana zdań" trwała około 8 minut. Oberwał nawet asystent trenera Aleksandar Vuković. Pseudokibicom nie chodziło o to, aby piłkarzy pobić dotkliwie czy spowodować widoczne obrażenia — chodziło głównie o to, aby ich przestraszyć i upokorzyć.

Klub nie wezwał policji, nie powiadomił jej też później o całym zajściu. Ten sam przywódca grupy kiboli, który wdarł się w poniedziałek nad ranem do autokaru drużyny, kilka lat temu spoliczkował publicznie innego zawodnika — Jakuba Rzeźniczaka. Ale piłkarz nie wzniósł wówczas aktu oskarżenia do sądu. Czy piłkarze są sterroryzowani przez swoich „fanów"? Wszystko na to wskazuje.

W poniedziałek po południu Legia wydała bardzo lakoniczny komunikat: „Pierwsze ustalenia wskazują, że grupa osób weszła na teren stadionu zgodnie z przyjętą praktyką po meczach wyjazdowych, co nie dawało ochronie obiektu podstaw do niepokoju. Niestety po wjeździe autokaru na parking doszło do ostrej wymiany zdań i szarpaniny z udziałem zawodników oraz członków sztabu, które łącznie trwały ok. 8 minut. Klub ma świadomość silnych emocji związanych z niepowodzeniem sportowym drużyny, ale jednoznacznie potępia wyrażanie ich w sposób odbiegający od przyjętych norm". Polski Związek Piłki Nożnej niestety również nabrał wody w usta. Zbigniew Boniek nie chciał „dolewać oliwy do ognia" i odmówił mediom komentarza.

Zagraniczne media nie są już tak pobłażliwe. Incydent uważają za oburzający. „Znani ze swojej zapalczywości ultrasi klubu znów dali o sobie znać, tym razem nie przyniesie im to chwały — pisze francuski portal sports.fr. Niemiecki „Bild" przypomina zaś o oprawie meczu z Astaną, która wstrząsnęła publicznością. Przedstawiono na niej chłopca podczas Powstania Warszawskiego z przystawionym do głowy pistoletem trzymanym przez hitlerowca. Również brytyjski „The Sun" nie kryje oburzenia: „Strefa wojny. Chuligani Legii pobili piłkarzy na parkingu pod własnym stadionem po porażce z odwiecznym rywalem". Rosyjski portal footballhd.ru pisze natomiast, że napastnicy zapowiedzieli „swój powrót jeśli wyniki zespołu nadal będą niezadowalające". Zaś portal goal.com zdradza, że piłkarze myślą o rozwiązaniu kontraktów, ponieważ mają żal do Legii, że nie zapewniła im bezpieczeństwa na klubowych obiektach.

Być może musi dojść do pierwszego w Polsce morderstwa piłkarza w akcie zemsty za przegrany mecz, aby władza przestała wreszcie pobłażać kibolom. Podobne zajścia to w polskich klubach standard, choć dopiero pobicie Legionistów zyskało prawdziwy (i niechlubny) rozgłos w mediach.

