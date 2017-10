Kaczyński namaścił następcę

© Fotolia/ pablo777 Policja niszczy pamięć o ofiarach UPA w Bieszczadach

Dyplomatyczne sygnały, które wysyła światu Prezes, nie pozostawiają miejsca na wątpliwości i domysły. Nie tylko spotkał się ze Zbigniewem Ziobro w piątek przed swoją wizytą w Pałacu Prezydenckim, ale też pojawił się na konwencji Solidarnej Polski jako gość honorowy. Siedział w pierwszym rzędzie — dokładnie pomiędzy Zbigniewem Ziobrą a Beatą Kempą. I bił brawo aż puchły mu ręce, kiedy minister sprawiedliwości przemawiał.

Wczorajszy wieczór zdecydowanie należał do Ziobry. Szef Ministerstwa Sprawiedliwości triumfował. — Dwa lata rządzenia nastąpią dokładnie 16 listopada. Kiedy zaczynamy się już powoli nad tym zastanawiać, są one najlepszym dowodem, że to był sukces, że oczywiście wiele jeszcze pozostało nam do zrobienia, że wiele zapewne jeszcze moglibyśmy zrobić lepiej, ale z całą pewnością możemy powiedzieć już dziś z perspektywy tego czasu jako politycy obozu Zjednoczonej Prawicy, że mamy powody, by dzielić się też sukcesem — przemawiał, kadząc Prezesowi i partii rządzącej co niemiara. — Cieszę się niezmiernie z tego, że Solidarna Polska jest częścią tego obozu wielkiej zmiany, tej ciężkiej pracy, którą wspólnie podjęliśmy w imię wartości i idei, które nas łączą. I że nasi przedstawiciele w rządzie, w parlamencie wkładają swoją cegiełkę do tej dobrej zmiany, która w Polsce następuje.

Ziobro zapowiedział kolejne reformy, które zamierza wdrożyć jego resort. Wśród nich jest rozszerzenie granic obrony koniecznej obywateli, zmiana zapisów o konfiskacie skradzionych dóbr przez państwo, a także nowe przepisy dotyczące pracy więźniów. Ziobro chce, aby „zarabiali na swoje utrzymanie" w zakładach karnych. De facto zapowiedział też nową falę aresztowań: — Dzisiaj ci, którzy dopuszczali się przekrętów, którzy czuli się bezkarni lądują w więzieniu. Już kilkanaście osób usłyszało zarzuty, w aresztach siedzi szereg osób, w tym wpływowi biznesmeni i adwokaci. Zapewniam państwa, że to dopiero początek. Będą kolejni — grzmiał. — To przestępcy mają się bać, to oni mają mieć złe sny, nie uczciwi ludzie.

Prezes nie pozostał dłużny przewodniczącemu Solidarnej Polski — chwalił Ziobrę i podkreślał, że zwycięstwo wyborcze w 2015 oraz niewątpliwe sukcesy wprowadzonych przez PiS reform zawdzięcza jedności prawicy. I, jak zwykle, ogłosił, że „walka trwa": — Mamy trudności: te, które można było przewidzieć, że one wystąpią. I mamy także te niespodziewane.

Co miał na myśli? Zapewne przejściowe „kłopoty" z nieposłusznym prezydentem. Piątkowe wieczorne spotkanie Duda-Kaczyński trwało 2 godziny. Prezydent miał upierać się przy rozwiązaniach, które zaproponował w swoich projektach ustaw dotyczących reform sądownictwa. Jak poinformował rzecznik Dudy, Krzysztof Łapiński, „prezydent powtórzył, że jego warunki brzegowe, z których nie ustąpi, są znane i dotyczą kwestii przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, wyboru KRS — rzeczy, o których pan prezydent wielokrotnie dotąd mówił. Klub PiS niedługo zgłosi poprawki do dwóch projektów prezydenckiej reformy sądownictwa".

Natomiast „Gazeta Wyborcza" pisze, że w piątek w Belwederze nie doszło do porozumienia, wzmocniły się zaś antagonizmy, które wybuchły przy okazji prezydenckich wet. W tej rozgrywce Duda cały czas traci punkty na rzecz Ziobry — świadczy o tym teatr, który prezes PiS odegrał na konwencji Solidarnej Polski. Na dziś jest oczywiste, kto przejmie w PiS schedę po Kaczyńskim. Ale sytuacja jest rozwojowa.

