Nasi jadą do Rosji. A internet szaleje

Bez wizy na Mundial do Rosji

Ten mecz po prostu trzeba było wygrać – z trybun Stadionu Narodowego w Warszawie naszym kibicował sam, który nie posiadał się z radości, kiedy Polska pokonała Czarnogórę 4:2. Dla polskiej reprezentacji oznacza to awans i udział w Mistrzostwach Świata 2018 w Rosji.

Przez większość czasu nasi prowadzili 2:0, ale potem przeciwnicy wyrównali ten wynik. Trzecią bramkę wbił dla Polski niezastąpiony „Lewy”. Ostatnie minuty były pełne zwrotów akcji i tak naprawdę o tym, że Polska dostanie przepustkę na mistrzostwa, zdecydował samobójczy gol Czarnogórców pod koniec meczu. Prezydent cieszył się tak bardzo, że postanowił spontanicznie odwiedzić zawodników w szatni… w której zastał Lewandowskiego w negliżu.

— W 78. minucie już myślałem, że będę wzywał lekarzy, ale potem pokazaliście panowie, kto tu rządzi – mówił wzruszony Duda. — Bardzo, bardzo jestem wdzięczny. Pokazujecie, Panowie, klasę i to pokazujecie klasę nie tylko w takim samym graniu w piłkę na boisku, ale w ogóle pokazujecie klasę swoim zachowaniem, tym, jak się prezentujecie jako reprezentacja.

Prezydent wypowiadał te słowa, gdy „Lewy” akurat brał prysznic. Kiedy wrócił do szatni w samym ręczniku, nieco się zdziwił, że widzi tam głowę państwa. — Akurat w tym czasie byłem pod prysznicem, ale słyszałem, co powiedział. Podziękował nam za emocje, za to jak walczyliśmy i radość, jaką daliśmy kibicom. W szatni trochę pośpiewaliśmy, a w hotelu czeka nas wspólna kolacja. Będziemy mogli poświętować – podsumował to nietypowe spotkanie. Lewandowski zresztą nie poprzestał na tym jednym spektakularnym sukcesie na boisku – i z rozpędu obronił pracę licencjacką.

Tymczasem dwaj żartownisie z polskiej kadry – Grzegorz Krychowiak i Wojciech Szczęsny, nakręcili śmieszny film, na którym toczyli taki oto dialog:

„- Krycha, a może pojedziemy sobie gdzieś razem w lato?

— W lato? To może do Rosji?”.

Lecimy do Rosji @13Szczesny13

💺💺🛫

Rezyser: Grzegorz Krychowiak

Scenariusz: Wojciech Szczesny pic.twitter.com/SFo9Fr9xvD — Grzegorz Krychowiak (@GrzegKrychowiak) 8 października 2017

​I tym filmem zapoczątkowali falę memów, która zalała internet.

Jedni twierdzą, że „jeśli Lewy nie przywiezie z Rosji Tupolewa, to już nikomu się nie uda”, inni martwią się o to, żeby przypadkiem nasza kadra nie zgubiła się, kiedy będzie zwiedzać Łubiankę. A najlepiej niech sprawdzą, czy bilet nie jest w jedną stronę.

Do tworzenia setek memów internautów zainspirował nie tylko spektakularny awans polskiej reprezentacji, ale również… samo logo mistrzostw świata 2018, które oficjalnie zaprezentowano w pierwszym programie rosyjskiej telewizji, a prezenterami byli znajdujący się w kosmosie astronauci. Zaraz potem logo MŚ wyświetlono również na fasadzie moskiewskiego teatru Balszoj.