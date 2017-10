Rosja wezwała Polskę do poszanowania pomników żołnierzy radzieckich

Dziś w Warszawie rozpoczęła się pierwsza międzynarodowa konferencja "Uczcijmy Pamięć" poświęcona sytuacji w Polsce i innych państwach dotyczącej pomników i miejsc spoczynku żołnierzy radzieckich, którzy zginęli w latach II wojny światowej.

Zacharowa podkreśliła, że "pod pretekstem promowania "idei" narodowej niektórzy politycy są gotowi nawet wypaczyć postanowienia Trybunału w Norymberdze, wszczepiając w umysły młodego pokolenia ideę szukania paraleli między zbrodniami ruchu nazistowskiego a wyczynami żołnierzy radzieckich".

Zaczęliśmy zapominać, że pomniki to w pierwszej kolejności pamięć. Niszczenie pomników to atak na pamięć historyczną obecnych pokoleń i pozbawienie pamięci przyszłych. To nie nowa metoda, lecz do tej pory jest powszechnie stosowana. Na naszych oczach na objętym płomieniem Bliskim Wschodzie terroryści, zajmując terytoria, natychmiast niszczą pomniki historyczne. Ale są to terroryści. Jednocześnie w pokojowej i stabilnej Europie Wschodniej są burzone i bezczeszczone pomniki żołnierzy, którzy kiedyś podarowali kontynentowi europejskiemu nie tylko wolność, ale i życie — głosi tekst komunikatu.

W tym kontekście Zacharowa zwróciła szczególną uwagę na odsłonięcie po konserwacji 15 października tego roku pomnika żołnierzy radzieckich w serbskim mieście Trstenik w Dniu wyzwolenia spod okupacji nazistów. Chociaż według niej podobnych przykładów jest niestety mniej niż przypadków wandalizmu i wyburzania pomników żołnierzy radzieckich, "to ważny wskaźnik, że w Europie są ludzie, dla którzy pielęgnowanie pamięci o II wojnie światowej jest sprawą całego życia". "Pomniki żołnierzy, którzy wyzwolili świat spod okupacji nazistów to nasze wspólne dziedzictwo kulturowe i historyczne, które musi być nietykalne i święte" — podsumowała.

Rosję i Polskę obowiązuje międzyrządowa umowa o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji z 22 lutego 1994 roku. W chwili podpisania tego porozumienia w Polsce znajdowało się ponad 500 miejsc pamięci. Obecnie została tylko połowa.

© Fotografie od blogera Piotr Radtke Na ratunek pomnikom!

MSZ Rosji oświadczyło, że podpisanie przez polskiego prezydenta ustawy pozwalającej na demontaż pomników radzieckich jest oburzającą prowokacją, która nie pozostanie bez skutków. Podczas wyzwolenia Polski zginęło ponad 600 tys. żołnierzy radzieckich, 700 tys. jeńców radzieckich zostało zabitych przez niemieckich nazistów.