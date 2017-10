Rosyjski senator: Polskie władze spekulują na temat śmierci Kaczyńskiego

© Sputnik. Iliya Pitalev Macierewicz przekazuje kolejne sensacje ws. katastrofy smoleńskiej

Wcześniej minister obrony narodowej Polski Antoni Macierewicz poinformował, że udało się zidentyfikować moment eksplozji w zapisie jednego z rejestratorów.

— Sądzę, że to oświadczenie ministra obrony Polski należy rozpatrywać jako swego rodzaju uzupełnienie do niedawnego przybycia do kraju amerykańskiej brygady pancernej. Najwyraźniej Antoni Macierewicz przypuszcza, że rosyjsko-polskie stosunki nie zostały wystarczająco zepsute – zaznaczył rosyjski polityk.

Jak dodał, chodzi o „niestosowną politykę, które nie ma absolutnie nic wspólnego ze śmiercią prezydenta Polski”.

Klincewicz powiedział też, że w tym przypadku naruszane są wszystkie normy moralne. – Uważam za sprzeczne z naturą ludzką wykorzystywanie tej narodowej tragedii do nakręcania koniunktury politycznej, do tego błędnie zrozumianej – podsumował senator.