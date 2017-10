Kijów obiecuje dać immunitet językowi polskiemu

Ministerstwa oświaty Ukrainy i Polski zamierzają podpisać w tym tygodniu deklarację zapewniającą prawo ukraińskich i polskich mniejszości narodowych do nauki w szkołach w ich języku ojczystym. Ze stosownym oświadczeniem wystąpili szefowie resortów oświaty obydwu państw.

„Ustaliliśmy, że w najbliższych dwóch-trzech dniach zostanie przygotowane i podpisane oświadczenie, w którym zagwarantujemy sobie wzajemnie prawo przedstawicieli mniejszości narodowych, w szczególności prawo polskiej mniejszości na Ukrainie, do nauki w języku ojczystym" — powiedziała polska minister edukacji narodowej Anna Zaleska na wtorkowym briefingu po spotkaniu z ukraińską minister oświaty Lilią Hryniewicz w Kijowie.

Hryniewicz natomiast przekazała, że mowa o deklaracji, która potwierdza zobowiązania rządów obydwu państw do zapewnienia i zagwarantowania prawa polskiej mniejszości narodowej do nauki w języku narodowym na etapie szkolnictwa średniego ze stopniowym zwiększaniem udziału przedmiotów wykładanych w języku ukraińskim.

Hryniewicz przekazała, że ową deklaracją Kijów chce zapewnić polskich partnerów, że prawo do nauki w języku ojczystym po przyjęciu nowej ustawy o oświacie zostanie zagwarantowane.

„Przyjęta na Ukrainie ustawa o oświacie przewiduje, że niezależnie od języka mniejszości część przedmiotów w szkole może być wykładana w języku ojczystym, jeśli ten język mniejszości narodowej jest językiem UE. Zaniepokojenie strony polskiej budzi fakt, że w ustawie figuruje słowo „może", co oznacza, że to prawo nie jest zagwarantowane. Dlatego naszym zadaniem jest zapewnienie strony polskiej poprzez stosowny dokument, że prawo do nauki w języku ojczystym zostanie zagwarantowane" — powiedziała Hryniewicz.

Polska minister poinformowała przy tym o ustaleniach z ukraińską minister w sprawie wspólnej pracy nad implementacją na Ukrainie ustawy o oświacie „na zasadach partnerstwa".