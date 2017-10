Czy Polacy „zrobią porządek" w Donbasie?

Kijów i Wilno omawiają możliwość ściągnięcia ukraińsko-polsko-litewskiej brygady do misji pokojowej w Donbasie.

Ukraina omawia kwestię udziału ukraińsko-polsko-litewskiej brygady w ewentualnej misji pokojowej ONZ w Donbasie, oświadczył wiceminister obrony Ukrainy Iwan Rusnak.

"Wczoraj z przedstawicielami rządu Litwy omówiliśmy kwestię możliwości ściągnięcia tej brygady do realizacji zadań w określonym rejonie, jeśli będzie podjęta decyzja o wprowadzeniu misji pokojowej ONZ do uregulowania sytuacji na wschodzie Ukrainy" – opowiedział Rusnak podczas wspólnych rozmów na temat "Przybliżenia Ukrainy do standardów NATO" w środę w Kijowie.

W siłach zbrojnych Ukrainy według standardów NATO już odbyły się przygotowania 8 batalionów, wyjaśnił Rusnak.

"Faktycznie na dzień dzisiejszy wraz z instruktorami NATO, którzy pracują u nas jako doradcy, przygotowaliśmy zgodnie ze standardami NATO 8 batalionów" – dodał.

Wiceminister obrony podkreślił również, że do przygotowanych według standardów NATO jednostek nie wchodzi ukraińska część wspólnej ukraińsko-polsko-litewskiej brygady.