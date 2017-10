„Polskie elity źle rozumieją sytuację w Rosji. Lepiej nawiązać znajomość od nowa"

Współpraca w obszarze kultury może pomóc w normalizacji stosunków między Polską i Rosją - oświadczył ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew na polsko-rosyjskim sympozjum poświęconym kulturze, które odbywa się we wtorek w Warszawie.

Andriejew wyraził nadzieję, że jeśli „dyskusja intelektualistów w Warszawie nie pomoże w normalizacji naszych stosunków, to chociażby zostanie wykonany ruch w tym kierunku".

Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Jurij Bondarienko zaproponował natomiast, by zaprosić do Rosji polskich młodych uczonych.

Polskie elity źle rozumieją sytuację w Rosji. Najlepszym rozwiązaniem byłoby nawiązanie znajomości od nowa. Jest to możliwe tylko drogą bezpośredniego kontaktu. To, co widzisz własnymi oczyma, nie przyćmi żadna propaganda — powiedział Bondarienko.

„Pojawiła się myśl zaproszenia na tydzień do Moskwy i Petersburga 10 młodych uczonych, którzy nigdy nie byli w naszym kraju" — powiedział Bondarienko.