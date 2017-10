Organizacje broniące praw człowieka: Polska do naprawy

Praworządność w Polsce stała się w ostatnim czasie obiektem troski Human Right Watch, Amnesty International oraz ONZ. Organizacje apelują do Komisji Europejskiej, żeby ukróciła samowolę PiS.

Jedna organizacja może być negatywnie nastawiona, ale już trzy nie mogą się mylić. Nie umilkły jeszcze głosy oburzenia ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych po raporcie Amnesty International z zeszłego tygodnia, a już swoje trzy grosze do sprawy dołożyło Human Rights Watch. Ponadto w tym tygodniu w Polsce przebywa specjalny wysłannik ONZ, ekspert od spraw niezależności sądownictwa, który zapowiedział, że przedstawi ze swojej wizyty szczegółowe wnioski.

Resort Mariusza Błaszczaka przesłał wczoraj opinię na temat ostatniego raportu AI, w którym obrońcy praw człowieka zarzucają mu zastraszanie obywateli, a także zniechęcanie do pokojowych demonstracji. Ich uczestnicy są później represjonowani, inwigilowani, mają problemy w sądzie.

— Demonstrantom w Polsce za to, że w obronie praw człowieka wychodzą na ulice, grożą konsekwencje karne — mówiła w zeszłym tygodniu w Berlinie Susan Wilms, ekspertka ds. Polski w AI. — Fakt, że uczestnicy pokojowych demonstracji są traktowani jak przestępcy, ponieważ korzystają z prawa do swobody wyrażania poglądów oraz urządzania pokojowych zgromadzeń, oddaje ponury obraz aktualnej sytuacji, jeśli chodzi o prawa człowieka w Polsce.

Obrońcy praw człowieka uważają ustawę regulującą prawo o zgromadzeniach za niedemokratyczną. Przykładem choćby priorytet manifestacji „cyklicznych" nad okolicznościowymi, co prowadzi do kuriozalnych sytuacji, że regularnie odbywają się prorządowe miesięcznice, zaś wnioski o kontrmanifestacje są odrzucane.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zareagowało oburzeniem. Według Mariusza Błaszczaka w Polsce prawo do wolności zgromadzeń absolutnie nie jest łamane.

— Ten raport jest fałszywy. On jest sporządzony na zamówienie polityczne. Totalna opozycja mówi, że z rządem będzie walczyła przez ulicę i zagranicę. Opozycja nie chce zmieniać rządu przez wybory, ale w taki sposób — wygłosił minister odważną tezę w Radiu Kraków.

Dziś gruchnęła wiadomość o kolejnym raporcie krytycznym wobec Polski. Human Rights Watch nazywa dwa lata rządów PiS „autorytarnym skrętem" i wzywa UE do wszczęcia procedur nakładających sankcje.

„Ustawy uchwalone przez rządzącą partię Prawo i Sprawiedliwość godzą w prawa człowieka, niezależność sądownictwa i prawodawstwo. (…) Służby mają szersze uprawnienia ws. inwigilacji i wywierania presji na organizacje pozarządowe i łamią prawa osób starających się w Polsce o azyl. (…) Po dwóch latach dialogu, który nie przyniósł żadnego rezultatu, Komisja Europejska teraz powinna przy wsparciu państw członkowskich wykorzystać wszystkie swoje uprawnienia w ramach obowiązującego prawa UE" — napisała organizacja w raporcie.

Ekspert HRW Lydia Gall stwierdziła, że „Polska znajduje się na tej samej drodze do totalitaryzmu co Węgry".

Jakby jeszcze tego było mało, w tym tygodniu niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości wnikliwie będzie przyglądał się specjalny wysłannik ONZ Diego García-Sayán, Zapowiedział, że wnioski z wizyty w Polsce przedstawi na forum ONZ. Ale nie łudźmy się — jego obecność w Polsce to zły znak. To znak, że organizacje broniące praw człowieka mają poważne zastrzeżenia co do przestrzegania praworządności przez rząd Beaty Szydło.

Tymczasem rząd brnie w zaprzeczanie, wzorem Mariusza Błaszczaka. „Skargi przeciwko Polsce wnoszą stowarzyszenia, które same otwarcie deklarują łamanie obowiązującego prawa. Ich celem nie jest korzystanie z konstytucyjnej wolności manifestowania swoich poglądów, ale odbieranie prawa do zgromadzeń innym" — napisał w komunikacie prasowym Rafał Bochenek. W końcu przecież jak mawiał klasyk — „jesteśmy wyspą wolności".

