Temat katastrofy smoleńskiej znów znalazł się w centrum uwagi mediów. Minister obrony Macierewicz poinformował o rzekomo znalezionych w odczytach rejestratorów dowodach wybuchu.

Moment eksplozji został zidentyfikowany, znaleźliśmy go w zapisie jednego z rejestratorów. Zajmujemy się obecnie jego analizą i wykluczeniem wszystkich możliwości innej interpretacji tego elektronicznego zapisu — oznajmił minister.

Jednocześnie danych o tym, z której części odczytów rejestratora został wycięty ten fragment, nie ma.

10 kwietnia 2010 roku. Polscy obywatele uważają tę datę za najbardziej tragiczną w najnowszej historii. Uważają sprawiedliwie — tymi słowami zaczyna się artykuł gazety Niezawisimoje Wojennoje Obozrienije.

Następnie autor przypomina, że do tragedii w gruncie rzeczy doprowadziły liczne niedorzeczności. Na 15 minut przed katastrofą kapitan samolotu Arkadiusz Protasiuk, pilot z nalotem ponad 3,5 tys. godzin, w tym prawie 500 godzin w charakterze pierwszego pilota tego Tu-154, lekceważąc przepisy naradza się z Dyrektorem Protokołu Dyplomatycznego MSZ Mariuszem Kazaną, co ma robić dalej w warunkach zagęszczającej się mgły. Załoga przy podejściu do lądowania nie poinformowała na czas o aktualnej wysokości. Samolot lądował z prędkością pionową do 9 m/s, chociaż zwykle w takich przypadkach obniżenie wysokości odbywa się z prędkością nie większą niż 4-5 m/s. W chwili uderzenia skrzydła w drzewo samolot już obniżył wysokość poniżej poziomu pasa startowego, ponieważ leciał w kierunku parowu zarośniętego drzewami. Gdyby na drodze Tu-154 nie znalazła się pechowa brzoza, samolot wszystko jedno spadłby na ziemię i zrobiłby to jeszcze szybciej — parów przedłużył lot o kilka sekund — pisze autor.

Organizatorom „wybuchu” w takich warunkach można przyznać tytuł „zbrodniarza doskonałego” — podkreśla dziennikarz.

© Sputnik. Andrei Stenin Co Holandia ma do ukrycia w sprawie katastrofy MH17

„Wysadzili” Tu-154, czekając aż samolot doleci do Smoleńska, gdy mgła się zagęści i zostanie nawiązana łączność z wieżą. „Wysadzili” tak, by samolot odchylił się od pasa startowego i poleciał w kierunku strefy leśnej, a „ślady zatarli” za pomocą parowu i brzozy… „Wysadzili” tak, że po „eksplozji ładunku wybuchowego” nikt nie doznał żadnych obrażeń, wszystkie obrażenia są spowodowane uderzeniem samolotu w drzewo. „Wysadzili” tak, by nikt na pokładzie tego nie zauważył, a kapitan sam przestawił samolot w tryb obniżenia wysokości z dwukrotną prędkością pionową, co nie wywołało w kokpicie pilotów żadnych wątpliwości.

Wygląda na to, że Macierewicz jak gdyby chciał wskazać na samych siebie.

Polska zabiła własnego prezydenta? Wówczas jedyne co można zrobić to wezwać Warszawę do pokuty — podsumowuje autor.