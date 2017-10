„Tego, co widzi się na własne oczy, żadna propaganda nie przebije"

24 października 2017 roku na sali Kolumnowej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się Polsko-Rosyjskie Sympozjum Kultury, które uroczyście otworzyli Dziekan Instytutu Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych prof. dr hab. Stanisław Sulowski, prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyka, jak i również Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

— Szanowny Panie Dziekanie, Szanowny Dyrektorze, Szanowni Państwo! Witam wszystkich uczestników tego Sympozjum! Nie tak często są obecne takie możliwości, tym bardziej jest to cenna możliwość! Nie chcę za dużo przemawiać o stosunkach międzypaństwowych! Bardziej interesująca jest dyskusja, która może mieć miejsce między intelektualistami mojego kraju i Polski! Mam nadzieję, że idee które mogą powstać podczas tej dyskusji ze strony panelistów jeżeli nie udzielą pomocy normalizacji stosunków, to przynajmniej rozpoczną ruch w tym kierunku. Jeszcze raz witam wszystkich tu obecnych i życzę Państwu powodzenia i dobrej roboty!", — powiedział Ambasador.

Z kolei Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschódpodkreślił, że jest to wspaniała konferencja, która zapoczątkuje pewne trendy w stosunkach polsko-rosyjskich, bo to ważny element. Bardzo go cieszy fakt, że Uniwersytet Warszawski po raz kolejny z jego Stowarzyszeniem organizuje konferencje z największym krajem, który graniczy z Polską — z Federacją Rosyjską.

— Ja powtarzałem wiele razy pewną tezę, ale powtórzę ją jeszcze raz — bo jest ona ważna — otóż znakomity nieżyjący już Światosław Bełza napisał w swoich opracowaniach, że kultura łączy lepiej niż rurociągi naftowe i gazowe, a podwaliny kultury polskiej i Federacji Rosyjskiej są mocne i trwałe i warto było by na tych podwalinach budować mury i nici porozumienia, które powinny się przyczynić do poprawy aktualnie trudnej sytuacji polsko-rosyjskiej. Ja myślę, że ta konferencja ma szanse zrealizować takie przesłanki i rekomendować te przesłanki do naszych władz po to, żeby rzeczywiście stosunki polsko-rosyjskie nabierały porozumienia, takiej barwy, na której nam zależy. Ja życzę konferencji, żeby właśnie taką rolę i misję ona wypełniła, — podkreślił Bryll.

© Sputnik. Małgorzata Skulska

Następnie głos zabrał dyrektor Fundacji Rosyjsko — Polskiego Dialogu i Zgody Jurij Bondarenko, który przywitał gości w swojej alma mater, gdzie 30 lat temu ukończył on polonistykę. „

— Czuje się jak w domu — studiowałem w czasach, kiedy pojawiła się Solidarność — to wszystko odbyło się na moich oczach. Wtedy Polacy byli tak samo wolni jak dziś, natomiast nasz kraj od tamtych czasów bardzo się zmieniał — Polacy nie zdają sobie sprawy na ile głębokie zmiany zaszły w Rosji, byłym ZSRR. Zmieniło się absolutnie wszystko i niestety polska elita nie zdaje sobie sprawę — źle zna sytuację, jaka jest w Rosji. Mi się wydaje, że najlepsza jest znajomość, żeby odkryć Rosję na nowo, a to jest możliwe tylko i wyłącznie przez kulturę, nie przez książki, tylko przez własną znajomość! Bo to co widzi się na własne oczy żadna propaganda nie przebije. Dwa dni spędzone w Moskwie bez oprowadzających wszystko zmieni, — przekonywał.

Smoliński: Kultura łączy lepiej niż rurociągi naftowe i gazowe Prezes Zarządu Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja z kolei podkreślił, że to Sympozjum jest niebywałym wydarzeniem, a idea jego przeprowadzenia powstała w lutym w ramach pięciostronnych rozmów. Zgodził się on również ze swoim przedmówcą i zwrócił uwagę na to, że żeby poznać Rosję lepiej trzeba ją lepiej raz zobaczyć, niż dziesięć razy o niej przeczytać.

Jako następny przemówił Igor Zhukowskii Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie, który przez wiele lat przepracował na uczelni przywołał słowa swojego już nieżyjącego profesora odnośnie tego, że przy pomocy tych samych narzędzi, materiałów i rąk można zbudować most albo ścianę. Jeżeli wszyscy beda budować most — to będzie wspaniały most, ale jeżeli jedna ze stron zdecyduje się budować ścianę, to nic z tego nie będzie.

© Sputnik. Joanna Moro

W ramach Sympozjum głos zabrała również polska aktorka, która zagrała główną rolę w rosyjskim serialu „Anna German", na planie którego w jednym momencie było sześć języków. Podkreśliła, że jest jej bardzo miło, że ktoś o niej pomyślał. Uważa, że może wystąpić w roli „spoidła" w obszarze kultury między Polakami i Rosjanami. Dla niej urodzonej na Litwie język rosyjski był obcym, i chociaż często go słyszała, nauczyła się mowić w tym języku tylko na planie. Aktorka również powiedziała, że w odróżnieniu od młodych Polaków, młodzi Rosjanie doskonale znają twórczość Anny German i nawet próbują śpiewać po polsku. „Dźwięki i muzyka łączą", — podkreśliła ona, zauważając również, że warto mówić o problemach w polsko-rosyjskich stosunkach i nie udawać, że ich nie ma.`