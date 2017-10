Konkurs Fotografii Prasowej im. Andrieja Stienina zawita do Warszawy

Około trzydziestu prac najlepszych młodych fotografów z całego świata można będzie zobaczyć w dniach 4-17 listopada w Rosyjskim Ośrodku Nauki i Kultury (Belwederska 25). Wystawa będzie czynna w dni powszednie w godzinach 9:00 — 18:00. Wstęp na wystawę jest wolny.

Dyrektor służby fotograficznej MAI „Rossija Siegodnia" Aleksander Sztol cieszy się, że konkurs odwiedza kolejne miasta.

Cieszymy się, że roadshow Międzynarodowego Konkursu im. Andrieja Stienina zdobywa nowe miejsca i nową publiczność. Symboliczne jest, że wszystkie prace laureatów konkursu w tym roku i w latach poprzednich łączy jedno — miłość i oddanie profesji, dążenie do mówienia prawdy za pośrednictwem fotografii i chęć służenia rozwojowi międzynarodowego dziennikarstwa fotograficznego.

© Zdjęcie: Alejandro Martinez Velez|Stenincontest Alejandro Martinez Velez, Uchodźcy w Belgradzie

Na wystawie w Warszawie zostanie zaprezentowany przegląd fotograficzny najważniejszych tematów i kwestii, które nurtują obecnie młodych fotoreporterów. M.in. są to: temat migrantów, kwestia pomocy humanitarnej dla dotkniętych wojną uchodźców, wsparcie socjalne dla dzieci z osobliwościami rozwojowymi, problemy osób niepełnosprawnych. Wśród najbardziej uderzających obrazów ekspozycji znalazło się zaprezentowanie historii ludzi, którzy utracili swoją przyszłość: „Uchodźcy w Belgradzie" hiszpańskiego dziennikarza Alejandro Martineza Veleza*; portret maleńkiego uchodźcy w niewielkiej wiosce Idomeni na granicy z Macedonią Greczynki Anny Pantelii**, która uwieczniła „Europejskie marzenie", mikroskopijny świat dziecka zamknięty w pudełku; czarno-białe zdjęcie Rosjanina Anara Mowsumowa*** „Teatr bez granic", z którego z nadzieją patrzy uczestnik studia teatralnego dla dzieci z zespołem Downa. Wśród prac utalentowanych młodych fotografów, które zostaną zaprezentowane na wystawie w Warszawie, są też epizody z życia zwykłych ludzi oraz wielkich miast i państw, wydarzenia sportowe i kolorowe święta grup etnicznych.

© Zdjęcie: Alessandro Rota|Stenincontest Alessandro Rota, Operacja w Mosulu. Irak

Wystawa laureatów Konkursu im. Stienina jest częścią międzynarodowego tournée, które rozpoczęło się we wrześniu w Moskwie. Międzynarodowy Konkurs Fotografii Prasowej im. Andrieja Stienin ma na celu wspieranie młodych fotografów i zwrócenie uwagi opinii publicznej na zadania współczesnego fotoreportażu. Jest to platforma dla młodych fotografów — utalentowanych, wrażliwych i otwartych na wszystko co nowe, którzy zwracają naszą uwagę na ludzi i wydarzenie obok nas. Organizatorem konkursu jest MAI „Rossija Siegodnia" pod egidą Rosyjskiego Komitetu ds. UNESCO.

© Zdjęcie: Jelena Jankovic|Stenincontest Jelena Jankovic, Kultura selfie

Międzynarodowymi partnerami nominacji konkursu w 2017 roku byli: telewizja Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

Partnerami informacyjnymi konkursu byli: portal informacyjny Viesti.ru, ogólnorosyjska państwowa stacja telewizyjna Rossija-Kultura, portal informacyjny KR.ru, portal informacyjny ŻurDom i portal Russian Photo. Międzynarodowymi partnerami konkursu byli: agencja informacyjna i radio Sputnik, agencja informacyjna Askanews, holding medialny Independent Media, agencje informacyjne Notimex i ANA, telewizja i portal RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), a także agencje Xinhua i ANDES.

Partnerów informacyjnych wspierali: Akademia Fotografii, agencja GeoFoto, portal Photo-study.ru, magazyn internetowy Bleek Magazine, Związek Dziennikarzy Moskwy, Związek Artystów Fotografii Rosji, portal informacyjny YOung JOurnalists, a także festiwale PhotoVisa i Fotoparada w Ugliczu.

© Zdjęcie: Miguel Candela,|Stenincontest Miguel Candela, Światło w ciemności

* Grand Prix konkursu 2017 r., „złoto" w nominacji „Główna wiadomość. Seria", specjalna nagroda „Za zdjęcie humanitarne" partnera nominacji konkursu w 2017 r. Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK)

** „Brąz" w nominacji „Główna wiadomość. Pojedyncza praca", specjalna nagroda „Za zdjęcie humanitarne" partnera nominacji konkursu w 2017 r. Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK)

*** Wyróżnienie jury w nominacji „Moja planeta. Pojedyncza praca", specjalna nagroda partnera nominacji konkursu w 2017 r. Shanghai United Media Group (SUMG)