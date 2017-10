Wybuch na pokładzie Tu-154M? Kolejna fantasmagoria niepoparta żadnymi dowodami

© Sputnik. Oleg Miniejew Macierewicz przekazuje kolejne sensacje ws. katastrofy smoleńskiej

Nowe wnioski podkomisji smoleńskiej są tematem rozmowy korespondenta radia Sputnik Leonida Sigana z publicystą, lotnikiem Michałem Setlakiem.

— Tak zwana podkomisja do spraw katastrofy smoleńskiej ogłosiła nową rewelację. Rzekomo znaleźli zapis „wybuchu na taśmie rejestratora danych". Po teorii o dwóch wybuchach, bombie termobarycznej, mgle, et cetera komisja po raz pierwszy powiedziała, że ma jakiś „dowód", a nie teorię. Jakie cele przyświecają Macierewiczowi i jego podkomisji, gdy ogłaszają takie rewelacje?

— Trudno mi zrozumieć sposób działania podkomisji. I trudno zrozumieć takie oświadczenie dlatego, że w zapisach rejestratorów nie ma żadnych faktów świadczących o jakimkolwiek wybuchu. Według mnie, jest to kolejna fantasmagoria i absolutnie niepoparta żadnymi dowodami. Poczekamy na udowodnienie tej tezy. Chociaż ja uważam, że takie coś nie nastąpi, ponieważ żadne fakty tego nie wspierają.

— Roman Giertych, były minister w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, a obecnie praktykujący adwokat, zapowiedział, że dziś złoży wniosek o przesłuchanie wszystkich członków podkomisji Macierewicza. I niech odpowiedzą pod odpowiedzialnością karną, co ustalili. I niech przedstawią dowody na swoje słowa. Jaka jest szansa, że Prokuratura Wojskowa przychyli się do wniosku Romana Giertycha?

— Sądząc po dotychczasowym postępowaniu Prokuratury, zdominowanej przez władze PiS, ten wniosek zostanie zignorowany. Podobnie jak władze PiS, Sejm zdominowany przez PiS, pisowski prezydent ignorują prawo, ignorują Konstytucję, dokładnie tak samo, według mnie, zignorują ten wniosek.

— Czy tylko racje polityczne kierują tymi Panami?

— Tak naprawdę jest to postępowanie wyłącznie pod publiczkę. To są akcje skierowane do mniejszościowego elektoratu PiS, który nie jest w stanie samodzielnie ocenić faktów i tylko słucha tego, co mu PiS podrzuca.