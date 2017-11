Antypolskim Ukraińcom wstęp wzbroniony

Polska nie wpuści do kraju Ukraińców o antypolskich poglądach.

Obywatele Ukrainy, którzy mają radykalnie antypolskie poglądy, nie będą mogli wjechać na terytorium Polski, poinformował w czwartek minister spraw zagranicznych RP Witold Waszczykowski w porannym programie TVP1.

Według ministra Polska i Ukraina „mają inną koncepcję pojednania”.

„My mamy świadomość, jak ważna jest dla nas Ukraina ze względów geopolitycznych (…), ale Ukraińcy, wiedząc o tym znaczeniu swojego państwa dla naszego bezpieczeństwa, uważają, że w takim razie kwestie, jakie nas dzielą, szczególnie historyczne, powinny zejść na drugi, trzeci plan” — powiedział Waszczykowski.

W tej chwili uruchamiamy procedury, które nie dopuszczą ludzi, którzy mają skrajnie antypolskie stanowisko, do przyjazdu do Polski. Ludzie, którzy ostentacyjnie zakładają mundury SS Galizien, do Polski nie wjadą — oświadczył szef MSZ, dodając, że podobne podejście może dotyczyć również tych, którzy stwarzają przeszkody administracyjne w prowadzeniu na ukraińskim terytorium prac ekshumacyjnych w poszukiwaniu polskich pochówków.

Odpowiadając na pytanie, czy prezydent Polski w obecnej sytuacji powinien odwiedzić Ukrainę, minister spraw zagranicznych zaznaczył, że jeszcze pomyśli, „czy rekomendować polskiemu prezydentowi wizytę na Ukrainie w tej chwili”. W najbliższym czasie Waszczykowski ma zamiar odwiedzić Lwów podczas podróży roboczej, w trakcie której zostanie podjęta decyzja o wizycie głowy polskiego państwa na Ukrainie.