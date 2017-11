Wiatrowycz: Polska ma imperialne zapędy

© Sputnik. Wladimir Piesnia Antypolskim Ukraińcom wstęp wzbroniony

Dyrektor Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyr Wiatrowycz skomentował na antenie stacji telewizyjnej „112" pomysł Warszawy, by nie wpuszczać nastawionych przeciwko Polsce Ukraińców.

Przypomina mi to naszego wschodniego sąsiada, który postrzega siebie jako „Trzeci Rzym". Obawiam się, że już dziś są w Polsce politycy, którzy postrzegają siebie jako „Czwarty Rzym", i oczywiście mowa o pewnych imperialnych zapędach — powiedział ukraiński historyk.

Według jego słów na terytorium Polski w ciągu ostatnich trzech lat 14 razy doszło do profanacji krzyży na ukraińskich mogiłach.

„A na ukraińskim terytorium były cztery przypadki sprofanowania polskich pomników, i wszystkie te pomniki zostały odbudowane. Polskie władze nie odbudowały żadnego ukraińskiego pomnika. Jeśli mówić o barbarzyństwie — oczywiście tak należy nazwać zachowanie wobec ukraińskich pomników na terytorium Polski" — powiedział Wiatrowycz.

Dyrektor ukraińskiego IPN oświadczył także, że to właśnie brak reakcji ze strony polskich władz na akty wandalizmu wobec ukraińskich pomników zmusił Ukrainę do wstrzymania procesu legalizacji polskich pomników i wydawania pozwoleń na poszukiwanie polskich mogił na ukraińskim terytorium.

„Spodziewaliśmy się, że po takiej decyzji polska strona wyrazi wolę rozwiązania tego problemu. Uważamy, że rozwiązanie znaleźć można z łatwością. Zamiast tego widzimy chęć rozdmuchania problemu, niechęć do rozmów, chęć powołania jakichś nowych struktur" — zauważył Wiatrowycz.

Ukraiński urzędnik poddał krytyce oświadczenie ministra spraw zagranicznych Polski Witolda Waszczykowskiego.

To niewiarygodne oświadczenie — uznawać za „persona non grata" wszystkich funkcjonariuszy, którzy domagają się respektowania obowiązującego na Ukrainie ustawodawstwa. To zupełnie niesłychane podejście do polityki międzynarodowej — podkreślił Wiatrowycz.

Dyrektor IPN powiedział, że podczas gdy na terytorium Polski znajduje się około 40-50 ukraińskich pomników niewłaściwych z punktu widzenia polskiego ustawodawstwa, na Ukrainie ponad 150 polskich pomników ma nieuregulowany status prawny. Kiedy Ukraina zaoferowała wzajemne zalegalizowanie wszystkich pomników, Polska to odrzuciła. I teraz Polska nie przestaje samowolnie stawiać na Ukrainie swoich pomników.

Wcześniej szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski oświadczył, że nie wyklucza zakazu wjazdu do kraju uczestnikom antypolskich akcji.

„Obecnie uruchamiamy procedury, które nie dopuszczą do przyjazdu do Polski ludzi zajmujących skrajnie antypolskie stanowisko. Ludzie, którzy ostentacyjnie zakładają mundury SS Galizien, do Polski nie wjadą" — podkreślił Waszczykowski.