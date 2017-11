Waszczykowski: Czekamy na rzeczowe kroki Ukrainy w kwestiach historycznych

Witold Waszczykowski powiedział podczas swojej wizyty we Lwowie, że brak antypolskich nastrojów na Ukrainie cieszy Warszawę.

— Bardzo nas cieszy to oświadczenie, iż na Ukrainie nie ma nastrojów antypolskich, że społeczeństwo jest przyjazne. My też to dostrzegamy, natomiast dostrzegamy oczywiście incydenty różnego rodzaju, dostrzegamy poszczególne osoby, które zachowują się w sposób mało przyjazny — powiedział Waszczykowski.

Minister dodał, że w kwestiach historycznych polska strona czeka na konkretne rzeczowe kroki.

— Jeśli (…) poza deklaracjami, poza oświadczeniami Ministerstwa Spraw Zagranicznych będą również podjęte rzeczowe kroki współpracy z Polską, to z naszej strony na pewno będzie otwarcie — zapewnił szef MSZ.

Wcześniej ukraińskie MSZ wydało oświadczenie o braku antypolskich nastrojów na Ukrainie, odpowiadając na zapowiedzi Waszczykowskieho, że osoby demonstracyjnie noszące mundury z symboliką „SS Galizien" nie wjadą na terytorium Polski.