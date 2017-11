Aleja Zasłużonych IV RP

Jarosław Szarek od dawna nosił się z pomysłem, aby „przemeblować" wojskowe Powązki, ale właściwie nie określił jasno, kiedy miałoby to nastąpić. Aż do teraz. Na antenie TVP Info padła jasna deklaracja:

Nie wyobrażam sobie świętowania stulecia naszej wiktorii nad Wisłą, naszych zmagań o niepodległość Polski, kiedy w tym samym czasie, na Powązkach istniałoby mauzoleum Juliana Marchlewskiego czy Bolesława Bieruta. Zatrzymany na przedpolach Warszawy w 1920 roku bolszewizm, powrócił pod koniec wojny. Bolesław Bierut był jego funkcjonariuszem.

Dziennikarze natychmiast zaczęli drążyć temat i zapytali, czy urzędnicy z IPN zamierzają usunąć również grób Wojciecha Jaruzelskiego.

— Jest mniejszym problemem ponieważ jego grób jest skromny, w przeciwieństwie do grobowców Bieruta i Marchlewskiego — odpowiedział szef IPN.

Przypomnijmy, w Alei Zasłużonych, głównej alei wojskowej części Cmentarza Powązkowskiego, znajduje się nie tylko mauzoleum Bolesława Bieruta, zajmujące obszar 120 „zwykłych" grobów, ale również okazałe pomniki mają Julian Marchlewski i Władysław Gomułka. Inni PRL-owscy dygnitarze, tacy jak Józef Cyrankiewicz, Henryk Jabłoński i Edward Ochab, również spoczywają na wojskowych Powązkach, ale już poza główną aleją. Ich groby znajdują się w różnych częściach cmentarza. Czy one też zostaną usunięte przez IPN „z rozpędu" w ramach czyszczenia przed rocznicą? Nie wiadomo.

Kilka miesięcy temu „Nasz Dziennik" donosił, że IPN szuka sposobu i powodu, aby „przemeblować" Powązki, a nawet rozważa otwarcie specjalnej, osobnej nekropolii dla komunistów.

Z tego pomysłu na pewno ucieszą się kombatanci z Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, którzy już kilkukrotnie apelowali do polityków PiS oraz do IPN o to, aby obok ich „idoli" nie spoczywali dygnitarze z poprzedniego ustroju.

Już w momencie obejmowania przez Jarosława Szarka funkcji szefa IPN, Jerzy Bukowski, rzecznik organizacji, pisał do niego list z apelem o jak najszybsze usunięcie z cmentarza komunistycznych mogił.

„Wielu odwiedzających tę nekropolię rodaków bulwersuje, że okazałe grobowce komunistycznych zbrodniarzy sąsiadują z mogiłami ludzi, którzy całe życie poświęcili walce o wolność, całość i niepodległość Rzeczypospolitej, krwawo zwalczaną przez prominentnych funkcjonariuszy PRL. Jest to także demoralizujące dla młodzieży otrzymującej na Powązkach fałszywą lekcję historii. Nadszedł czas na dokonanie na tym cmentarzu takich zmian, aby Julian Marchlewski, Bolesław Bierut, Karol Świerczewski, Władysław Gomułka, Wojciech Jaruzelski nie spoczywali obok generała Tadeusza Bora-Komorowskiego, pułkownika Ryszarda Kuklińskiego i wielu innych bohaterów" — argumentował. — „Aleje zasłużonych na wszystkich cmentarzach, a w szczególności na narodowej nekropolii, jaką stanowią warszawskie Powązki, są miejscami wiecznego spoczynku dla bohaterów, a nie dla najeźdźców, namiestników obcych mocarstw, zdrajców i zaprzańców".

Czekamy zatem aż Aleja Zasłużonych zamieni się w Aleję Zasłużonych IV RP.

