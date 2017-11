Halo, pan Ziobro? Proszę przyjechać na Facebooka

© East News/ Anna Abako Piskorski siedzi, a ABW jest w czarnej d...pie

Co dokładnie miałoby się zmienić? Anna Streżyńska chce, żeby najpotężniejszy na świecie portal społecznościowy nad Wisłą funkcjonował „według polskiego prawa". Oznacza to, że zmiany wprowadzono by wraz z nowelizacją ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Na czym miałby polegać „polski Facebook" w wydaniu rządu PiS

Najważniejsze zmiany są trzy: Ministerstwo Cyfryzacji zamierza pozbyć się administratorów z zewnątrz i zablokować Facebookowi możliwość blokowania użytkowników oraz stron i usuwania treści odgórnie. Od teraz mieliby decydować o tym wyłącznie użytkownicy. Ci, którzy czują się urażeni lub zniesławieni, sami będą mogli decydować o usunięciu danej treści. A co, jeżeli inny użytkownik nie zgodzi się z tą decyzją? Sprawa powędruje… do sądu 24-godzinnego.

Brzmi jak totalny kosmos, ale Anna Streżyńska jest przekonana, że jej pomysł jest udany:

— Oddajemy władzę w ręce użytkowników, czyli to użytkownicy zgłaszają hejt, gdy czują naruszenie swoich dóbr osobistych, bo hejt to często zniesławienie czy obelga, potwarz. Zgłaszają też fake newsy, gdy czują zagrożenie w sprawie otrzymywania wiarygodnych informacji. Klient ma decydować o tym, czy czuje się zagrożony i czy jego interes został naruszony — powiedziała mediom szefowa resortu cyfryzacji. — Zaproponowaliśmy ministrowi sprawiedliwości rozwiązanie w postaci sądów 24-godzinnych, bo natura internetu nie znosi dłuższych przerw w byciu online. I po początkowych problemach z uzyskaniem zgody, bo to wiąże się reorganizacją sądownictwa i przeznaczeniem specjalnych sądów do tego celu, teraz mamy wsparcie ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Minister Ziobro ponoć wstępnie zgodził się na proponowane przez Streżyńską rozwiązania, bo „doszedł do wniosku, że to dobra, obiektywna ścieżka, bo sędziowie są niezawiśli".

Sęk w tym, że większość sędziów nie ma kont na portalach społecznościowych i nie zna się na ich funkcjonowaniu (jest to logiczne i uzasadnione o tyle, że czasem mogłoby zajść podejrzenie, że któryś z podsądnych jest np. znajomym znajomego sędziego orzekającego w sprawie). Do katalogu ich obowiązków służbowych miałaby w tej chwili dołączyć umiejętność obsługi social mediów, co może się skończyć kabaretem. Tym bardziej, że Facebook nie jest bytem skończonym, ale zasady jego funkcjonowania ciągle się zmieniają.

Najwyraźniej Zbigniew Ziobro chce iść w ślady prezydenta Turcji Recepa Erdogana, który w swojej karierze już blokował swoim obywatelom dostęp do Facebooka oraz Twittera. Dzięki ewentualnym zmianom w ustawie PiS będzie miało kontrolę nad tym, co piszą o rządzie internauci. To również prosta droga do inwigilowania opozycji.

