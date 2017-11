„Niegodni utracą świadczenia”

Kim są „niegodni"? To ci żołnierze, którzy służyli podczas II wojny światowej w radzieckich oddziałach, a także żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, zwalczający podziemie antykomunistyczne w latach 1945-1947 (później ochrzczone przez władze III RP jako „Żołnierze Wyklęci"). A także ci kombatanci z LWP, którzy w ogóle nie uczestniczyli w wojennych działaniach zbrojnych. Ci zostali przez władzę uznani za „nieużytecznych". W zamyśle nowelizacji ustawy o kombatantach zostali wprost określeni jako „nieposiadający zasług dla niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej".

Ta pokaźna grupa, decyzją minister Elżbiety Rafalskiej, ma utracić dotychczasowe emerytury i renty. Jest jednak odstępstwo od reguły: jeżeli dany kombatant wykaże, że wprawdzie walczył z „Wyklętymi", ale również z UPA czy Werwolfem — wówczas ma prawo zachować świadczenie od państwa. Wydawało się, że rząd wyczerpał już pulę najbardziej kuriozalnych pomysłów związanych z dekomunizowaniem i wymazywaniem gumką polskiej historii. Ale okazuje się, że nic bardziej mylnego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej zamierza znowelizować ustawę o kombatantach z natychmiastową klauzulą. Czyli odcięcie od pieniędzy nastąpi już w momencie ogłoszenia ustawy. Najwyraźniej Elżbiecie Rafalskiej zabrakło w kasie pieniędzy na dodatek 500 plus. Musi więc zabrać starszym obywatelom. Dla nich nie ma litości.

To jeszcze nie koniec. Kilka dni temu Kancelaria Prezydenta zapowiedziała, że zamierza zrobić również „przegląd orderów i odznaczeń przyznawanych za PRL". Prezydent Duda zaczął od orderu Virtutti Militari przyznawanego w latach 1944-1989 i wyszło mu, że dostało go zbyt wiele osób — i nie do końca zasłużenie. Dlatego teraz zamierza prostować historię i „niegodne" ordery odbierać. Do tego jednak, jak wykazały wstępne analizy prawników, również potrzebna będzie nowa ustawa. Cóż to za problem!

W Polsce słowo „dekomunizacja" odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Zdejmowane są nazwy ulic, skwerów, obiektów budowlanych, nawiązujące do Polski Ludowej. Z cokołów znikają „niegodne" pomniki oraz tablice pamiątkowe, nawet te, które mają sławić czyny poległych w tym okresie za swoją ojczyznę. Emerytury odbiera się policjantom, strażakom, urzędnikom, a według najnowszego planu, również kombatantom. Profanuje się groby i domaga ich przenoszenia tylko dlatego, że spoczywają w nich ludzie „z innej bajki" politycznej.

Jak na razie tylko SLD sprzeciwiło się temu szaleństwu — partia zbiera podpisy pod projektem odwołującym cięcia świadczeń w mundurówkach. To jednak za mało.

