Ministerstwo Zdrowia rekomenduje: rozmnażajcie się jak króliki!

Polskie Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło kampanię mającą na celu zwiększenie liczby urodzeń, która nie do końca przypadła do gustu polskim internautom.

Ministerstwo Zdrowia RP rozpoczęło kampanię społeczną promującą zwiększenie liczby urodzeń. Głównymi bohaterami reklamy telewizyjnej są króliki. Resort uważa, że Polacy powinni brać przykład z puchatych zwierząt: są aktywne fizycznie, zdrowo się odżywiają i wydają na świat liczne potomstwo. Ta reklama kosztowała Ministerstwo Zdrowia trzy miliony złotych, ale mimo to nie przypadła obywatelom do gustu.

Niektórzy poczuli się nawet orginalną reklamą urażeni.

Sens filmiku sprowadza się do promowania zdrowego trybu życia — podkreśliła członkini Stowarzyszenia na rzecz Leczenia Niepłodności Anna Krawczak. Jednocześnie problem z poczęciem dziecka często jest skutkiem poważnych chorób, takich jak endometrioza i azoospermia. Nie ma to nic wspólnego ze sportem i zdrowym odżywianiem się — powiedziała Krawczak.

Stowarzyszenie było na tyle oburzone „kreatywnością" Ministerstwa Zdrowia, że wysłało do resortu list z uwagami . W liście podkreślono, że reklama znieważa ludzi cierpiących na niepłodność. Zwrócono także uwagę na to, że w Polsce do tej pory nie pojawiły się obiecane ośrodki walki z tą chorobą. Ponadto taka reklama w ogóle może zostać odebrana jako zachęcanie do przelotnych stosunków seksualnych.

Internauci jak zwykle nie zawiedli i w sieci pojawiła się masa komentarzy i memów na temat filmiku z królikami.

Mam szacunek dla "dużych rodzin" — więc nie rozumiem czemu Ministerstwo Zdrowia potraktowało je jak idiotów. — Krzysztof Luft (@KrzyLuft) 9 listopada 2017

Ministerstwo Zdrowia sugeruje, gdy masz zamiar załatwić małżeńską potrzebę bądź jak #kroliki — Kacper Głowacki (@glowa3333) 8 listopada 2017

Króliki reprodukują się bez ślubu i ten model rodziny zaleca Ministerstwo Zdrowia. — WB40 (@wb40pl) 8 listopada 2017

Obsceniczny program rządu reklamowany za 3mln zł:Polacy mają się pie…ć bez opamiętania i mnożyć jak królikii.Wzorem min.Radziwiłł-8dzieci? — Joanna Senyszyn (@Joanna_Senyszyn) 7 listopada 2017

Ministerstwo zdrowia zaleca:

Podążaj za białym królikiem.



(Przed użyciem skonsultuj się z psychiatrą i pracownikiem socjalnym) pic.twitter.com/BB5PYgRri2 — Aga Wróbel 🇵🇱🇪🇺 (@technofrau743) 8 listopada 2017