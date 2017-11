Wiatrowycz komentuje zakaz wjazdu do Polski

Szef Instytutu Pamięci Narodowej Ukrainy Wołodymyr Wiatrowycz powiedział, że nie martwi się zakazem wjazdu do Polski.

Polska gazeta Dziennik Gazeta Prawna, powołując się na anonimowe źródło w strukturach władzy, w czwartek poinformowała, że minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski podjął decyzję o zakazaniu Wiatrowyczowi wjazdu do Polski.

Bardziej mnie niepokoi nie ograniczanie własnego ruchu, lecz fakt, że demokratyczna Polska zabrzmiała jednogłośnie z autorytarną Rosją — napisał Wiatrowycz w czwartek na Facebooku.

Wcześniej Waszczykowski powiedział, że polskie władze zabronią wjazdu do kraju osobom z antypolskimi poglądami, a także tym, którzy „wykorzystują narzędzia administracyjne” przeciwko republice. Jednak Warszawa nie mówi, kto już znalazł się lub może znaleźć się na takiej „czarnej liście”.

Wiatrowycz oświadczył, że decyzja Polski o zakazie wjazdu dla niego do kraju może zagrozić dialogowi Kijowa z Warszawą.

„Jeżdżę do Polski często, kilka razy w roku, w sprawach ważnych dla obu stron. Zakaz wjazdu do kraju może zagrozić dialogowi z Polakami” — powiedział w czwartek na antenie ukraińskiego kanału telewizyjnego „Jeden Plus Jeden”.

Jednocześnie, jak powiedział w komentarzu dla agencji informacyjnej UNN, nie ma na razie oficjalnego potwierdzenia zakazu wjazdu do Polski. „Otrzymałem te informacje tylko z polskich mediów. O ile rozumiem nie będzie żadnego oficjalnego potwierdzenia tego, dopóki nie spróbuję przekroczyć granicy z Polską” — powiedział.

Według Wiatrowycza minister spraw zagranicznych Polski Witold Waszczykowski próbuje „w ten sposób ukarać” go za to, że „żąda przestrzegania ukraińskiego prawodawstwa na terytorium Ukrainy”. „Jak dotąd jest to bezprecedensowe wydarzenie w historii światowej dyplomacji” — podkreślił dyrektor instytutu. Dodał także, że może spróbować przekroczyć granicę z Polską, aby sprawdzić, czy rzeczywiście zakaz wjazdu obowiązuje.