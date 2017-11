Waszczykowski: „Ukraina będzie miała problemy"

Waszczykowski powiedział, że Polska nigdy nie zgodzi się na stawianie znaku równości pomiędzy UPA i AK

Nigdy nie zgodzimy się, by — co czasem słychać w wypowiedziach niektórych naszych ukraińskich rozmówców — postawić znak równości między UPA a Armią Krajową (…). W czasie wojny zdarzają się różne rzeczy. Ale nie było ze strony AK polityki eksterminacji ludności na terenach, na których prowadziła wojnę z okupantem. Po stronie UPA taka polityka była i jest to udokumentowane — zaznaczył.

Szef MSZ podkreślił, że problemy w kwestiach historycznych to temat trudny, ale do rozwiązania, jednak Ukraina nie obejdzie się teraz bez „adwokata" w Europie.

„My jeszcze jesteśmy cierpliwi, ale inne kraje europejskie, jak Węgry i Rumunia, już zaczynają otwarcie działać przeciwko ukraińskim interesom, np. w grudniu nie będzie spotkania Komisji NATO — Ukraina na szczeblu ministrów spraw zagranicznych z powodu weta Węgier, za to będzie podobne spotkanie z Gruzją. (…) Staramy się uświadomić Ukraińców, że mogą mieć realne problemy, niekoniecznie wytworzone przez Polskę. Ale Polska może pomóc je rozwiązać. Zobaczymy, jak na to zareagują" — dodał Waszczykowski.