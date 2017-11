Kto finansuje Marsz Niepodległości

© AP Photo/ Alik Keplicz 222 lata temu

Kilka dni temu działacze Razem urządzili pikietę pod siedzibą biura krajowego PiS, domagając się wyjaśnień w sprawie pieniędzy przekazanych skrajnie prawicowym organizacjom. Nie jest tajemnicą, że partia rządząca flirtuje z Obozem Narodowo-Radykalnym i przymila się do Młodzieży Wszechpolskiej. Jednak redaktorzy „GW" posuwają się jeszcze dalej: uważają, że PiS „potajemnie finansuje" te organizacje. Nie chce wprawdzie bratać się z nimi wprost ze względu na rażący język nienawiści i rasizm, ale robi wszystko, aby pozostawały w kręgu satelitów PiS.

Jedna z dziennikarek, które 3 miesiące temu zapisała się do ONR, odnotowała ciekawy przykład takiej „współpracy" na poziomie samorządowym: na jednej z uroczystości upamiętniających Romana Dmowskiego w sierpniu, poseł PiS z Poznania, Bartłomiej Wróblewski, zaproponował lokalnym strukturom ONR, że zwróci im połowę kosztów autokaru, który mieli wynająć na 11 listopada, aby przyjechać na Marsz do Warszawy . W październiku zaprosił do swojego biura jednego z liderów organizacji i przekazał mu gotówkę. Działacz, który ją otrzymał, pochwalił się tym w lokalnych mediach — zaznaczając, że nie były to prywatne pieniądze Wróblewskiego, ale pieniądze partyjne. Wróblewski natomiast przedstawił nieco inną wersję:

— Przekazałem tę kwotę, ale pochodziła ona z moich prywatnych pieniędzy. To było wsparcie młodzieży patriotycznej chcącej pojechać na Marsz, a nie samego ONR, który jest tylko jedną z organizacji wybierających się na marsz. Nie możemy stawiać murów, trzeba wspierać postawy patriotyczne, a Marsz Niepodległości jest dobrą inicjatywą. Obce mi są poglądy rasistowskie czy szowinistyczne. Nie zmienia to jednak faktu, że jesteśmy jednym społeczeństwem i musimy ze sobą rozmawiać.

Wśród hojnych polityków partii rządzącej jest również prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, który przekazał 1,5 tys. zł (ze służbowych pieniędzy) na autokar dla lokalnych ONR-owców i członków stowarzyszenia Stalowi Patrioci.

Również poseł Beata Mateusiak-Pielucha ma otwarte serce dla narodowców. Udostępniła swoje biuro młodzieżowym strukturom ONR z Pabianic. Zaprosiła też narodowców na konferencję organizacji pozarządowych. Marsz Niepodległości wspiera też Stanisław Pięta.

Kiedy na Facebooku wybuchła awantura, bo portal zablokował profile ruchów narodowych, ich rzeczniczką stała się sama minister cyfryzacji Anna Streżyńska. Również Mariusz Błaszczak wziął stronę narodowców, wyśmiewając decyzję Hanny Gronkiewicz-Waltz sprzed kilku dni. Prezydent Warszawy nie zgodziła się, aby Marsz przeszedł Mostem Świętokrzyskim. Natomiast wojewoda zezwolił na to, aby pochód przeszedł w pobliżu.

— To, co nas niepokoi to to, że fala tej współpracy zdaje się narastać, już konstytucyjni ministrowie występują w ostatnich tygodniach w roli rzeczników ONR-u i obrońców ONR-u — powiedział Adrian Zandberg, lider Razem. — To jest naprawdę niepokojące, że na kilka dni przed 11 listopada nie możemy mieć pewności, po której stronie stroi zwierzchnik policji: czy stoi po stronie pokojowych demonstrantów, czy stoi po stronie bojówkarzy?

Jak co roku, warszawiacy zadają sobie 11 listopada tylko jedno pytanie: czy tym razem obejdzie się bez większych zniszczeń. Ale w świetle informacji ujawnionych przez „GW" powinni również z góry domagać się od PiS finansowego zadośćuczynienia za ewentualne szkody.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.