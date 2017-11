MSZ Polski: Ukraina nie rozliczyła się z Katynia i Wołynia

© AFP 2017/ Siergiej Supinski Klimkin: Ukraina będzie bronić Wiatrowycza

Dyplomata jako przykład podał "bezmyślną rehabilitację" UPA, wykorzystanie "radziekcich sformułowań" w stosunku do "okupowania" przez Polskę zachodniej Ukrainy i "szokujące decyzje" Kijowa o zakazaniu poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar konfliktów wojennych.

Ponadto Ukraina "nie rozliczyła się ze zbrodni katyńskiej", dodał wiceszef MSZ, mając na myśli najwyraźniej "zbrodnię wołyńską".

Jest deficyt decyzji po stronie ukraińskiej sprzyjających postępowi w niektórych kwestiach dwustronnych nazywanych ogólnie dialogiem historycznym (…) Te kwestie są znane stronie ukraińskiej od lat, one się nie pojawiły w trakcie tej kadencji Sejmu. To jest kwestia stosowania języka czasów sowieckich o polskiej okupacji. To jest kwestia własności kościelnej wspólnoty rzymskokatolickiej. To jest kwestia bezrefleksyjnej rehabilitacji czy gloryfikacji UPA i braku rozliczenia zbrodni katyńskiej — podkreślił wiceminister spraw zagranicznych.

Cichocki wezwał rząd do zareagowania na sytuację, w której Polska odnosi się do Ukrainy jak do sojusznika, podczas gdy Kijów demonstruje nieprzyjazne nastroje.