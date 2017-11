Ambasador Niemiec: Ponosimy odpowiedzialność wobec Polski, ale nie materialną

Oświadczył to ambasador Niemiec w Polsce Rolf Nikiel w wywiadzie dla polskiej gazety «Do Rzeczy».

„Nie ma żadnej wątpliwości, że Niemcy ponoszą moralną odpowiedzialność za zbrodnie popełnione w Polsce podczas II wojny światowej. Celowo mówię o Niemcach, a nie o nazistach, ponieważ za tymi zbrodniami stali niemieccy żołnierzy, którzy zabijali w imieniu Niemiec” — powiedział ambasador. Podkreślił, że Niemcy przyznają to i będą przyznawać. „Trzeba o tym pamiętać i mówić prawdę o tym, co się wydarzyło, o sprawcach i o ofiarach, a także o patriotycznych czynach wielu Polaków” — powiedział Nikiel.

Jednocześnie stwierdził, że kwestia reparacji jest zamknięta.

„Kwestia reparacji wojennych jest już jednak prawnie i politycznie zamknięta. Nasze władze w Berlinie wielokrotnie to podkreślały” — oznajmił ambasador.

Na pytanie o ekspertyzę Biura Analiz Sejmowych, które uznało polskie roszczenia wobec Niemiec w sprawie reparacji za uzasadnione, odpowiedział:

„Moglibyśmy prowadzić teraz bardzo długą dyskusję dotyczącą tego, która strona ma bardziej trafne ekspertyzy prawne w tej sprawie. Stanowisko rządu w Berlinie jest jednak jasne: z punktu widzenia prawa kwestia reparacji jest zamknięta” — podkreślił Nikiel. Jednocześnie dodał, że niemieckie władze deklarują Polsce pomoc, na przykład, w walce z fałszowaniem historii, między innymi z używaniem terminu „polskie obozy śmierci”. „Osobiście interweniowałem już w dwóch tego typu przypadkach”- powiedział.

Wcześniej premier Beata Szydło oznajmiła, że Polska ma prawo do reparacji ze strony Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Według niej reparacje mają być „upominaniem się o sprawiedliwość, i o to, co się Polsce należy”.