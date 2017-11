Patrioci wplątani w „marsz nienawiści"

— Rzeczywiście, w obrazku telewizyjnym to może robić wrażenie, bo w marszu według szacunków — w zależności o tego, kto o tym mówi — wzięło udział od 50 000 do 100 000 osób. Proszę jednak pamiętać, że w państwie liczącym ponad trzydzieści kilka milionów to nie jest szczególnie duża manifestacja. Ona była rzeczywiście bardzo ekspresyjna i niestety pojawiły się tam hasła rasistowskie, faszystowskie. Ale trzeba pamiętać, że to był margines, a większość ludzi, którzy tam maszerowali, jednak chcieli uczcić Dzień Niepodległości. Niestety, zostali wplątani w takie niezbyt demokratyczne hasła, które się tam pojawiły. A teraz trwa debata w Polsce, jak temu przeciwdziałać. W zasadzie wszystkie siły polityczne są przeciwne tego typu ekscesom.

— W przypadku reakcji pana ministra Mariusza Błaszczaka możemy mieć pretensje o to, że bagatelizował ten temat. Możemy mieć też pretensje do policji, nie o to, że nie reagowała, bo to już za późno, natomiast, że nie przeciwdziałała tego typu wydarzeniom. Bo w momencie, kiedy już idzie marsz, to zabieranie transparentów czy nawet zatrzymywanie ludzi jest niebezpieczne, może wywołać nieprzewidywalną reakcję. Oczywiście policja powinna była prewencyjnie tutaj zadziałać i nie dopuścić do tego rodzaju faszystowskich ekscesów. Trzeba podkreślić, że wicepremier rządu pan Gliński jasno i twardo odciął się od tego typu ekscesów.

— Nie, bo my tego typu marsz obserwujemy już od wielu lat. Nigdy one nie przełożyły się na jakiś efekt polityczny. Ruchy narodowościowe w Polsce, takie nacjonalistyczne, czy parafaszystowskie, to jest margines polityki. Natomiast to jest margines bardzo krzykliwy i widoczny, szczególnie z okazji 11 listopada. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Chociaż, niestety, w całej Europie możemy obserwować wzrost siły nacjonalizmów. Być może i w Polsce będziemy tego świadkiem. Na razie w większości wyborów te siły nacjonalistyczne nie odnoszą sukcesów.