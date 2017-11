Obchody Polskiego Święta Niepodległości w centrum Moskwy

14 listopada, z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada, tradycyjnie w gmachu Muzeum Aleksandra Puszkina w Moskwie odbył się koncert polskiego pianisty i kompozytora Włodka Pawlika, który jest pierwszym i jak dotąd jedynym w Polsce laureatem nagrody Grammy w kategorii jazzu.

Na uroczystości pojawiło się kilkuset gości, wśród których nie zabrakło dyplomatów, wojskowych, przedstawicieli administracji państwowej Rosji, dziennikarzy, działaczy nauki i kultury, studentów oraz osób ze środowisk polonijnych i biznesu. Koncert rozpoczął się od przemówienia Ambasadora RP w Rosji Pana Włodzimierza Marciniaka.

© Sputnik. Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w gmachu Muzeum Aleksandra Puszkina w Moskwie

„Dobry wieczór Szanowni Państwo, Szanowne Panie i Panowie. Dzień 11 Listopada to szczególna data w historii Polski i Europy. Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość, a Europa po krwawej wojnie powróciła do właściwego jej porządku politycznego. Na gruzach imperiów zbudowaliśmy państwo, które pracą zwykłą i walką zbrojną udowodniło, że jest nieodłącznym elementem pokojowego ładu w Europie.

Odzyskanie niepodległości było aktem sprawiedliwości, na który zapracowały pokolenia polskich patriotów, którzy czynem zbrojnym podejmowali heroiczny wysiłek wskrzeszenia rozdzielonej Ojczyzny. Wspominamy i oddajemy hołd wszystkim tym, którzy oddali życie za wolność naszego kraju. Nie tylko tym, którzy swoją walką przybliżyli nas do odzyskania niepodległości, ale także tym, którzy musieli tej niepodległości bronić. Wszak walka o niepodległy byt i przetrwanie narodu trwała przed cały dwudziesty wiek przyjmując różnorodne oblicza. Lista poległych jest niestety bardzo długa. Nie zapominamy, że to im zawdzięczamy fakt, że możemy żyć w pełni suwerennym i demokratycznym kraju.

© Sputnik. Ambasador RP w Moskwie Włodzimierz Marciniak

Historia Drugiej Rzeczypospolitej tak samo jak nowoczesna historia wymagały niezwykłej energii, determinacji i wytrwałości naszego narodu, by pomimo niesprzyjających okoliczności historycznych budować szczęśliwy i dostatni kraj. Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej. Te słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego najlepiej oddają sens naszego patriotyzmu.

Nasze serca są przepełnione radością, gdyż niemal po stu latach od wiekopomnych wydarzeń 1918 mamy szczęście żyć w wolnym od wojen i konfliktów kraju, w którym w nieskrępowany sposób możemy rozwijać swoje marzenia i talenty, uczyć się, studiować i pracować, cieszyć się życiem rodzinnym. Dzisiejsza Polska to dumny, silny i otwarty kraj w sercu Europy, który zachwyca tempem i poziomem rozwoju, bogactwem kultury, bohaterstwem naszych przodków. Mając w pamięci wyjątkowa ofiarę jaką zapłaciliśmy za odzyskaną wolność chcemy by nasza Ojczyzna mogła się rozwijać w sposób nieskrępowany, w przyjaźni i współpracy z innymi narodami. by bohaterstwem naszych przodków. ten uroczysty dla nas dzień uświetniliście swoją obecnością. Chcemy się dziś podzielić z wami tym, co jest szczególnie ważne i co tak skutecznie rozsławia imię Polski na całym świecie — naszą kulturą".