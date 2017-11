Duda: Jeśli Macierewicz dalej będzie stosował takie ubeckie metody, będzie kiepsko (wideo)

— Panie prezydencie, co z panem Antonim, dogadacie się jakoś panowie?

— Musi sobie parę rzeczy przemyśleć. Jak będzie wobec uczciwych oficerów stosował takie ubeckie metody, jak Platforma stosowała wobec niego, to będzie kiepsko. — Olga 🇵🇱 (@olgalengyel) 16 listopada 2017

— Powiedziałem, co myślę — tłumaczył Duda na antenie TVP Info.

© Sputnik. Tabyldy Kadyrbekov Macierewicz doczekał się swego rycerza na białym koniu

Wyjaśnił też, o co chodziło w wypowiedzi, a mianowicie o Jarosława Kraszewskiego.

— To mój bliski współpracownik, człowiek, który ocenia i weryfikuje działania MON. (…) — Nie mam wątpliwości, że to było jego (Macierewicza — red.) polecenie, on się od tego nie odżegnuje, spowodował, że poprzez postępowanie kontrolne, weryfikacyjne, generał ten dostęp utracił — mówił.

Zaznaczył, że Macierewicz użył tego samego "chwytu", co kiedyś PO w stosunku do niego — postępowania kontrolnego.

— Próbuje się utrudnić wykonywanie mojej konstytucyjnej funkcji — zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi — jednego z najważniejszych zadań prezydenta. (…) Pozbawia się możliwości współpracy ze mną ważnego pracownika — dodał Duda.