Macierewicz porównał aktywność KRLD z „agresywną aktywnością Federacji Rosyjskiej”

— Z polskiego punktu widzenia aktywności Korei Północnej są ściśle połączone i skorelowane z rosyjskimi planami i z agresywną aktywnością Federacji Rosyjskiej — powiedział polski minister obrony narodowej Antoni Macierewicz na międzynarodowej konferencji na temat bezpieczeństwa – Halifax Security Forum, która odbyła się w Kanadzie.

— Jeśli nie weźmiemy tego pod uwagę, nigdy nie zrozumiemy skali agresji i planów, które Rosja obecnie realizuje – ocenił. — Wyniki ćwiczeń Zapad 17, które zakończyły się dwa miesiące temu i sięgały od Morza Arktycznego po Morze Czarne, wraz z ćwiczeniami z użyciem rakiet balistycznych i rakiet Iskander, które mogą przenosić głowice nuklearne pokazały, że nie szykowali się do obrony a do agresji. Stąd Polska musi przyjąć założenie, że to nie jest zimna wojna a gorąca wojna – dodał.

© Sputnik. Viktor Tolochko Kuczma: Rosja proponuje nową granicę z Ukrainą

Macierewicz był jednym z uczestników panelu poświęconego wpływom Rosji na destabilizację bezpieczeństwa Europy.

– To co stało się miedzy Ukrainą a Rosja, biorąc pod uwagę, że Ukraina jako niepodległy kraj ukonstytuowała się w sposób stabilny i zupełnie odrębny od Rosji, oznacza głęboką zmianę geopolityczną, której obawiali się wszyscy władcy Rosji od trzech stuleci. Od końca II wojny światowej wszyscy władcy Rosji najbardziej bali się sytuacji, w której NATO i wojska USA będą blisko ich granic. Putin doprowadził do takiej sytuacji z uwagi na jego agresywną politykę. To pokazuje, że jedynym skutecznym sposobem, by przeciwstawić się Putinowi jest szeroki zasób narzędzi, ale najważniejszym jest zdolność przeciwstawienia siły sile – mówił Macierewicz.