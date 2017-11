Pomnik UPA poszedł na remont polskich dróg

Polskie władze wykorzystały kamienie pozostałe ze zdemontowanego wcześniej pomnika Ukraińskiej Armii Powstańczej we wsi Hruszowice koło Przemyśla do remontu dróg w regionie.

"Kamienie zostały zutylizowane. Służą polskiemu społeczeństwu. Zrobiono z nich drogi" – powiedział wójt gminy Stubno Janusz Słabicki w wywiadzie dla portalu naTemat.pl.

Według Słabickiego, taka decyzja została podjęta, aby nie dopuścić do zamienienia pozostałości pomnika w relikwie.

— Oczekiwałem, że banderowcy zechcą zrobić z nich relikwie i świętość narodową, dlatego uniemożliwiłem im to – wyjaśnił. – To cyniczne i w innej sytuacji zwróciłbym te kamienie, ale widząc, do czego to zmierza, zrobiliśmy tak, jak powiedziałem.

Wójt wykluczył również możliwość odbudowy pomnika. "Chyba, że zmieni się władza w tym regionie" – powiedział Słabecki.

W kwietniu tego roku polscy działacze za zgodą miejscowych władz zdemontowali pomnik UPA postawiony na lokalnym cmentarzu w Hruszowicach. Zgoda na to działanie została wydana, ponieważ monument był "postawiony nielegalnie".

MSZ Ukrainy potępiło wówczas demontaż pomnika, a ukraińskie władze niejednokrotnie wzywały do jego odbudowy. W odpowiedzi na działania polskiej strony Kijów zablokował prace w zakresie poszukiwań polskich grobów.