Większość Polaków chce poprawy stosunków z Rosją

Pytanie zadane przez Ifop brzmiało: „Czy chciałbyś, aby stosunki między UE a Rosją uległy poprawie w najbliższej przyszłości?”. Respondentów poproszono o odpowiedź twierdzącą lub negatywną lub o powstrzymanie się od odpowiedzi.

Za poprawą stosunków z Rosją opowiedziało się 85% Polaków, 9% było przeciwko, a 6% miało trudność z udzieleniem odpowiedzi.

Za polepszeniem stosunków częściej opowiadali się ludzie w wieku powyżej 35 lat niż młodzież w wieku 18 lat, a we wszystkich czterech krajach idea pojednania znalazła większy odzew u osób powyżej 65 roku życia.

W Niemczech „Ossi” tradycyjnie aktywniej opowiadają się za lepszymi stosunkami z Rosją niż „Wessi”.

Co ciekawe, we Francji za poprawą stosunków między UE a Rosją częściej opowiadali się zwolennicy Emmanuela Macrona (81%) niż Marine Le Pen (76%), choć to właśnie tej ostatniej przypisywano rolę „kandydatki Moskwy” w ostatnich wyborach prezydenckich we Francji.

Sondaż został przeprowadzony przez IFop, najstarszą we Francji firmę zajmująca się badaniem opinii publicznej, w dniach od 20 do 27 września. Wzięło w nim udział 3228 respondentów powyżej 18 roku życia. Próba jest reprezentatywna dla populacji pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania. Maksymalny błąd próby dla danych dla kraju wynosi 3,1% przy prawdopodobieństwie 95%.