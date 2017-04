„Grosikiem” dokoła świata

© Zdjęcie: Wiktoria Daniłowa „Nocne Wilki" mają coraz więcej przyjaciół w Europie WAZ-2101, którego prototypem w niektórych krajach był Fiat 124, nazywany potocznie „kopiejka”, czyli „grosik”, był produkowany w Związku Radzieckim od 1970 do 1988 roku. To był początek serii „klasycznych” modeli Wołżańskiej Fabryki Samochodów – słynnego WAZ-u.

„Kupiliśmy ten wóz latem minionego roku i w ciągu pół roku przygotowaliśmy go do dalekiej wyprawy. Nie wprowadziliśmy nic dodatkowego do całej konstrukcji, jedynie zabezpieczyliśmy blachą metalową silnik od dołu i umieściliśmy na dachu pudło”, — powiedział Filip Fogel. Jest on doktorantem wydziału budownictwa praskiego Instytutu Technologicznego.

Filip ma już solidne doświadczenie w zakresie podróży po świecie. Przejechał różnymi samochodami południe Afryki i kraje Ameryki Południowej. Jego towarzysz podróży Piotr Jawurek, który pracuje w jednych z czeskich zakładów samochodowych, także jest wielkim miłośnikiem przygód.

Przebieg swej podróży młodzi Czesi zamierzają naświetlać regularnie w sieciach społecznoścowych. Będą też zamieszczać tam zdjęcia i nagrania wideo, a po zakończeniu podróży chcą zorganizować serię odczytów i wystaw.

Co dotyczy potomków słynnego „grosika”, czyli nowych modeli samochodów, to zakłady AwtoWAZ właśnie planują dostawy na Kubę testowej partii wersji Lada.

Będzie to trzysta wozów modeli Vesta i Largus. Partia testowa ma sprawdzić reakcję rynku kubańskim, – podkreślił prezes koncernu motoryzacyjnego Mop. — Jeśli test okaże się pomyślny, Kuba może podjąć decyzję w sprawie większych dostaw. W tym przypadku kontrakt zostanie podpisany w 2018 roku.

Pierwsza partia samochodów ma przybyć na wyspę w maju. Otrzymają je parki taksówek, spółki turystyczne i firmy wynajmu samochodów.