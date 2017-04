Miłość do podróży: Czym ryzykują zapaleni turyści?

do

Sputnik zawsze stara się opowiedzieć o ciekawych trasach turystycznych i atrakcyjnych zakątkach Rosji, ponieważ uważa, że podróże to coś wspaniałego. Jednak czasami silne zamiłowanie do wycieczek może spowodować pewne uzależnienie.

Obecnie liczba młodych turystów na całym świecie ciągle wzrasta. I nie ma w tym nic dziwnego, przecież właśnie podróże są źródłem pozytywnych emocji i mnóstwa niezapomnianych wrażeń, którymi chcemy się podzielić z przyjaciółmi. Jednak nie zawsze zastanawiamy się, czego muszą sobie odmówić niektórzy miłośnicy zagranicznych przygód, aby prowadzić taki tryb życia.

Rezultaty badania, przeprowadzonego przez australijską agencję turystyczną Contiki świadczą o tym, że coraz więcej podróżników z pokolenia lat 80-90 jest gotowych zrezygnować z oszczędzania pieniędzy na kupno mieszkania, aby mieć pieniądze na podróże, nawet, jeśli wiąże się to z pożyczką na wyjazd. Takie zachowanie jest często tłumaczone tym, że rynek mieszkaniowy jest bardzo trudno dostępny dla młodych specjalistów. Z kolei turystyka wydaje się być bardziej realnym i dostępnym celem, który młodzi ludzie stawiają na swojej liście priorytetów jako jeden z najważniejszych, wybierając gromadzenie doświadczeń, a nie rzeczy materialnych.

Zdaniem ekspertów, może to doprowadzić do tego, że po raz pierwszy od czasów Wielkiego Kryzysu przyszłe pokolenie znajdzie się w trudniejszej sytuacji gospodarczej, niż jego rodzice, ponieważ wkroczy w dorosłe życie z dość dużym obciążeniem finansowym. Na pierwszy rzut oka ryzyko wydaje się niewielkie, ale warto jest zastanowić się, jakie może mieć to konsekwencje w długofalowej perspektywie.