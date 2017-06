Co kobiety robią lepiej od mężczyzn?

Co

Obecnie kobiety to aktywne uczestniczki procesów społecznych i pod wieloma względami mogą „górować" nad mężczyznami. I jest to fakt potwierdzony naukowo. W czym „słaba płeć" przewyższa „silną" Sputnik opowie na kilku przykładach.

Jak wiadomo, mężczyźni i kobiety inaczej radzą sobie ze stresem. W przypadku jakiejś nadzwyczajnej sytuacji średnio statystyczna kobieta zacznie omawiać problem z jak największą liczbą osób, mężczyzna z kolei nie będzie okazywać emocji, wyrządzając tym samym potencjalną szkodę swojemu organizmowi. Za przyczynę lepszej odporności na stres kobiet uczeni uznali „kobiecy" hormon — estrogen, który może blokować spowodowane nadmiernym napięciem negatywne symptomy.

Albo inny przykład: każda kobieta, którą doprowadził do rozpaczy mąż, niepotrafiący pomóc jej w wyborze koloru sukienki, powinna wiedzieć: to nie dlatego, że jest mu to obojętne, on po prostu inaczej widzi kolory.

Jak pokazały eksperymenty uczonych, mężczyźni mają problemy z rozróżnianiem odcieni. Najczęściej rozróżniają podstawowe barwy: czerwoną, białą, granatową. Według profesora Israela Abramowa różnic w odbiorze kolorów przez obie płcie nie można wytłumaczyć różnicami w budowie oka. Podobne zdolności mogły się ukształtować jeszcze w czasach starożytnych, przed pojawieniem się rolnictwa, kiedy mężczyźni chodzili na polowania, a kobiety poszukiwały jadalnych roślin.

Właśnie dlatego mężczyźni lepiej rozróżniają małe detale poruszających się obiektów — co jest przydatną umiejętnością dla myśliwych, a kobiety — odcienie kolorów.

Już dawno udowodniono, że przedstawicielki piękniejszej połowy ludzkości lepiej radzą sobie z wypełnianiem kilku zadań jednocześnie, podczas gdy mężczyźni są skonstruowani tak, by załatwiać jedną konkretną sprawę. Wszystko wiąże się znów z budową mózgu. Z powodu mniejszej liczby połączeń między półkulami mężczyzna może dobrze wykonywać tylko jedno zadanie, całkowicie się na nim skupiając. Tymczasem dzięki dodatkowym połączeniom w mózgu kobiety mogą prowadzić samochód i jednocześnie rozmawiać, podczas gdy większość mężczyzn, kierując autem ściszy radio i poprosi pasażerów o ciszę…

I jeśli mówimy już o środkach transportu, to niezależnie od tego, jak często nie żartowano by o kobietach za kółkiem, statystyka mówi, że prowadzą samochód ostrożniej. Po części można wytłumaczyć to tym, że kobiety mają dobrze rozwinięte widzenie peryferyjne, które osiąga niekiedy nawet 180 stopni, dzięki czemu są w stanie kątem oka dostrzec rzeczy, znajdujące się z boku. Mężczyźni mają natomiast lepiej wykształcone widzenie tunelowe, skupiają się na jednym konkretnym „celu" i nie zwracają uwagi na szczegóły.

Kobiety mają również lepszy słuch. Dziewczynki już w najmłodszych latach życia mogą rozpoznać dźwięk głosu mamy i usłyszeć, kiedy płacze inny niemowlak. Oprócz tego kobiety lepiej od mężczyzn rozróżniają zmiany tonu głosu i dlatego doskonale wiedzą, kiedy ci kłamią. Co ciekawe, mężczyźni i kobiety mają różną ostrość słuchu podczas snu. U mężczyzn elektryczna aktywność mózgu spada o 70% — jest on myśliwym i przychodząc do domu, musi odpocząć jak należy, a u kobiet tylko o 10%, ponieważ przez cały czas „czuwa" nad domem i dziećmi.

No i na sam koniec pamięć. Być może właśnie z tego powodu damy nigdy nie zapominają o rocznicach i często przypominają swoim ukochanym o kłótni sprzed trzech miesięcy. Badacze sprawdzili pamięć 4500 osób w wieku od 49 do 90 lat i odkryli, że kobiety w porównaniu do mężczyzn o wiele lepiej zapamiętują informacje.

Tak, więc, okazuje się, że piękna płeć ma bardzo dużo argumentów, aby udowodnić, że w niczym nie ustępuje przedstawicielom „silnej" połowy ludzkości, którzy, nawiasem mówiąc, i tak nas bardzo potrzebują.