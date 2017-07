Korea Północna chce być atrakcyjna dla turystów

Z danych, znajdujących się w posiadaniu południowokoreańskiego stowarzyszenia na rzecz rozwoju handlu z zagranicą KOTRA, rząd KRLD stara się, aby w 2017 roku kraj odwiedził milion turystów, a przed 2020 rokiem ich liczba ma być doprowadzona do dwóch milionów. Na stronie informacyjnej Narodowego Biura Turystycznego KRLD do języków koreańskiego, chińskiego, angielskiego i rosyjskiego niedawno dodano także język japoński.

Jednakże image Korei Północnej na świecie jest nie najbardziej sprzyjający: szeroki rozgłos uzyskał niedawny przypadek ze studentem amerykańskim, który został aresztowany i poważnie zachorował podczas swej podróży po KRLD, a potem zmarł w swoim kraju. Ten przypadek spotkał się z potępieniem.

Tym nie mniej, mimo, że Korea Północna regularnie wpisywana jest na listach krajów, najbardziej niebezpiecznych dla turystów, dla wielu ten kraj jest atrakcyjny ze względu na swoją niepowtarzalną unikalność.

Według turystów rosyjskich, którzy odwiedzili Koreę Północną, mimo starannej rewizji cennej i mnóstwa obowiązujących zakazów, wrażenia są wspaniałe. Jest to prawdziwy rezerwat totalitarnego socjalizmu na tle niezwykle pięknej przyrody.

Podróże po KRLD uwzględniają nie tylko wycieczki, zwiedzanie muzeów i zabytków, lecz również wypoczynek w uzdrowiskach morskich i górskich, leczenie borowinami, naukę języka koreańskiego i tańców ludowych. Jest to także możliwość zagrania w golfa, uprawiania raftingu, taternictwa, polowań, organizacji ceremonii ślubnych.

„Kraj dotkliwie potrzebuje waluty, dlatego podejmowane są tam starania dla zapewniania niezbędnych warunków dla turystyki", — powiedział w wywiadzie dla agencji Sputnik Wasylij Liebiediew, dyrektor biura podróży „Otkrytije", które pracuje także na kierunku północnokoreańskim. Według niego, zainteresowanie ze strony turystów rosyjskich wiąże się z tym, że w Korei Północnej można zobaczyć to, co kiedyś było w Związku Radzieckim".

Przeciętnie nasza spółka wysyła do Korei Północnej sto osób w skali rocznej. Oczywiście, ze względu na usytuowanie geograficzne ten kraj najczęściej odwiedzają mieszkańcy rosyjskiego Dalekiego Wschodu, którzy szczególnie interesują się specjalną strefą gospodarczą Rason, dokąd nie potrzebują wizy. Turyści z Rosji i Chin odwiedzają ten kraj w weekendy, aby spędzić czas wolny na czystych plażach Morza Japońskiego.

W jakim celu wyjeżdżają tam nasi obywatele? Przeważnie, chodzi im o wrażenia. Przecież prawdziwi miłośnicy podróży nie szukają raczej komfortu, lecz pragną zobaczyć coś autentycznego, niezwykłego, czegoś, czego nie ma gdzie indziej. Takie wrażenia w pełnym zakresie zapewnia im Korea Północna. Jest to unikalny kraj, nic podobnego nie da się zobaczyć w innych państwach. Ponadto, zwykli mieszkańcy Korei Północnej są życzliwi i trochę naiwni. Oni nawet nie wiedzą o tym, że na świecie ich kraj jest uważany za agresora — powiedział Wasylij Liebiediew.

W folderze dla turystów, którzy zamierzają zwiedzić Koreę Północną, biuro podróży „Otkrytije" ostrzega: „swoboda ruchu dla turystów jest ograniczona, wobec tego nie należy spacerować samodzielnie w żadnym mieście. Obowiązuje zakaz fotografowania każdych obiektów, nawet w sposób bardzo pośredni związanych z obroną. Zakazano wwożenia na teren kraju literatury propagandowej, książek na temat Korei Północnej i Południowej wydanych przez zagraniczne oficyny, pornografii i tak dalej".

Koszty wyjazdu i spędzenia tygodnia w Korei Północnej z Moskwy w zależności od programu i zakwaterowania wahają się w granicach od 400 do 1000 euro. Dla mieszkańców Dalekiego Wschodu podróż jest o wiele tańsza. W tym roku mieszkańcy rosyjskiego Dalekiego Wschodu po raz pierwszy uzyskali możliwość dotarcia do Korei Północnej na pokładzie promu. Wcześniej statki pasażerskie nie kursowały między dwoma krajami. Od 1 lipca prom odbywa cotygodniowe rejsy ze Władywostoku do portu Radżyn, znajdującego się na terenie specjalnej strefy gospodarczej Rason.

W ostatnich latach wśród Rosjan cieszą się popularnością wyjazdy tematyczne, związane ze świętami północnokoreańskimi. Najbliższy z nich przypada 15 sierpnia — jest to Dzień Wyzwolenia Korei spod okupacji japońskiej. W tym dniu w całym kraju odbywać się będą najróżniejsze okazyjne imprezy, włącznie ze słynnym masowym tańcem na jednym z głównych placów Pjongjangu. Tylko podczas tej podróży można obejrzeć salę wystawową sprzętu wojskowego koreańskiej armii ludowej, otwartą dla zwiedzenia przez obcokrajowców tylko w ciągu kilku dni w roku.