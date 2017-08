«Listy szczęścia" czyli jak uczucie wdzięczności wpływa na mózg

© Sputnik. Sergey Guneev Mieszkanka Finlandii otrzymała poufny list o wizycie Putina

Od dziecka wiemy, jaką magiczną moc posiada słowo — „proszę". Pomaga nam ono w codziennym życiu, kontaktach z bliskimi a także ludźmi, których wcale nie znamy. Jednak nie wszystkie dzieci, a tym bardziej dorośli, zdają sobie sprawę z siły innego, nie mniej ważnego słowa — „dziękuję". I w ogóle ze wdzięczności, które ma ono za zadanie wyrażać.

Tymczasem wiele badań, przeprowadzonych przez ostatnie dziesięć lat, wskazuje na korzyści wdzięczności: kiedy ludzie świadomie przypominają sobie o dobrych rzeczach w swoim życiu, stają się szczęśliwsi. Grupa entuzjastów postanowila wyjaśnić, czy wdzięczność pomaga ludziom w walce z problemami psychologicznymi.

Sputnik poznał rezultataty niezwykłego trzytygodniowego eksperymentu na rosyjskim portalu wifi.ru.

© AP Photo/ J. Scott Applewhite Melania Trump vs. Paulina Młynarska

W badaniu wzięło udział ponad 300 osób — większość z nich stanowili studenci, którzy zetknęli się z problemami psychologicznymi i zapisali sie kiedyś na seans psychoterapii. Organizatorzy podzielili ich na trzy losowo wybrane grupy, członkowie których chodzili wcześniej do psychoterapeuty. Różnica polegała tylko na zadaniach dodatkowych. Członkowie pierwszej grupy raz w tygodniu pisali list z podziękowaniami pod adresem jakiegoś człowieka. Uczestnicy drugiej — opisywali swoje myśli i uczucia, wywołane przykrymi sytuacjami w ich życiu. Trzecia grupa nie pisała niczego.

Po kilku tygodniach po zakończeniu eksperymentu zdrowie psychiczne uczestników zostało zbadane i okazało się, że w pierwszej grupie znacznie się poprawiło, w dwóch innych nie odnotowano natomiast zmian.Tak więc wdzięczność pomaga nie tylko osobom zdrowym, ale także ludziom, którzy zmagają sie z problemami psychologicznymi.

Jak się okazało, uczestnicy eksperymentu, którzy pisali listy z wyrazami wdzięczności, używali więcej słów nacechowanych pozytywnie i mniej z negatywnym ładunkiem emocjonalnym. Jednak pozytywne słowa nie gwarantują jeszcze zdrowia psychicznego. Tylko ci ludzie, którzy używali mniej negatywnie nacechowanych słów, w rezultacie poprawili swój stan. Brak negatywnych wypowiedzi wpłynął na różnicę między stanem psychicznym członków dwóch grup.

Wychodzi na to, że pisanie listu z podziękowaniami odwraca uwagę od negatywnych emocji, jak obraza czy zawiść. Kiedy piszemy o tym, jak jesteście wdzięczni otaczającym ludziom i jak wiele dobrego wnieśli oni do waszego życia, nie skupiamy się na złych i ponurych myślach.

Co ciekawe wcale nie trzeba wysyłać listów — doręczenie listu do adresata waszej wdzięczności nie odgrywa kluczowej roli. Przypuśćmy, że chcecie napisać do kogoś list z podziękowaniami, ale się wahacie. Tak czy inaczej napiszcie go, a potem zdecydujecie, czy go wysłać. Sam proces pisania listu pomoże oderwać się od negatywnych myśli i niepokojów.

© Sputnik. Jewgienija Nowożenina Kreml wyjaśnia, dlaczego stracił cierpliwość wobec USA

Nie należy jednak oczekiwać natychmiastowej poprawy samopoczucia. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż uczucie wdzięczności zacznie działać.

Oprócz tego przy porównaniu aktywności mózgu uczestników eksperymentu zaobserwowano ciekawą tendencję: ci, którzy pisali listy z podziękowaniami, wykazywali większą aktywność kory przedczołowej. Oznacza to, że wyrażenie wdzięczności ma długotrwałe działanie: stała praktyka trenuje mózg i staje się on bardziej wrażliwy na odczuwanie wdzięczności w przyszłości. W długofalowej perspektywie wzmacnia to również zdrowie psychiczne.

Należy przyznać, że większą część czasu i sił ludzie tracą w pogoni za tym, czego nie mają. Tymczasem wdzięczność pomaga docenić ludzi obok oraz rzeczy, które już posiadamy, Nieważne, czy macie teraz jakieś problemy psychologiczne czy nie, ale mimo to napiszcie list z wyrazami wdzięczności do kogoś. Radio Sputnik prosi J